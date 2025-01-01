Три богатыря. Ни дня без подвига 2
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Три богатыря. Ни дня без подвига 2

Фильм Три богатыря. Ни дня без подвига 2

2025, Три богатыря. Ни дня без подвига 2
Мультфильм6+
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О фильме

Три богатыря — на то и богатыри, что каждый день готовы к новым сказочным подвигам. Всё по силам могучей троице — встретить заморского царя по высшему разряду, разоблачить мошенников-самозванцев, вернуть коню Юлию его способность разговаривать, а князя превратить обратно из комара в человека. И сделать это, как всегда, весело, дружно, да со смекалкой.

Три богатыря покупка билетов в кино онлайн

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 2»