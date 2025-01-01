Фильм Три богатыря. Ни дня без подвига 2

Три богатыря — на то и богатыри, что каждый день готовы к новым сказочным подвигам. Всё по силам могучей троице — встретить заморского царя по высшему разряду, разоблачить мошенников-самозванцев, вернуть коню Юлию его способность разговаривать, а князя превратить обратно из комара в человека. И сделать это, как всегда, весело, дружно, да со смекалкой.



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