Фильм Три богатыря. Ни дня без подвига 2
2025, Три богатыря. Ни дня без подвига 2
Мультфильм6+
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О фильме
Три богатыря — на то и богатыри, что каждый день готовы к новым сказочным подвигам. Всё по силам могучей троице — встретить заморского царя по высшему разряду, разоблачить мошенников-самозванцев, вернуть коню Юлию его способность разговаривать, а князя превратить обратно из комара в человека. И сделать это, как всегда, весело, дружно, да со смекалкой.
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СтранаРоссия
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
- АБАктёр
Александр
Боярский
- АПАктёр
Анатолий
Петров
- МСАктёр
Максим
Сергеев
- ЯКАктёр
Яков
Культиасов
- Актёр
Илья
Божко
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- ДБАктёр
Дмитрий
Быковский-Ромашов
- ДВАктёр
Дмитрий
Высоцкий
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Константин
Бронзит
- АБСценарист
Александр
Боярский
- АВСценарист
Александр
Ворожейкин
- КФСценарист
Константин
Феоктистов
- АФСценарист
Артём
Фучижи
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АБКомпозитор
Александр
Боярский