Биография

Илья Божко — российский актер театра и кино. Родился в Ленинграде 31 августа 1980 года. Играть на сцене артист начал еще до получения профильного образования. Божко приняли в труппу Театра Дождей в 1996 году — там он исполнил больше десятка разноплановых ролей. Также кинодеятель сотрудничал с Кукольным театром сказки. В 2003 году актер окончил факультет театрального искусства в Художественно-техническом институте в Санкт-Петербурге. Илья Божко снимается в кино с 2003 года. Впервые он появился на экране в сериале «Мангуст». В 2010 году кинодеятель сыграл в полнометражном фантастическом боевике «Мы из будущего 2», а в 2013-м получил роль в мелодраме «Снегурочка» Дмитрия Светозарова. Сейчас в его фильмографии 35 проектов, среди которых сериалы «Крестный», «Невский», «Шеф» и «Жить сначала».