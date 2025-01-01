Три богатыря. Ни дня без подвига 2 (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
«Три богатыря. Ни дня без подвига 2» — юбилейный спецвыпуск легендарной серии о богатырях с давно полюбившимися героями и фирменным юмором. Один из лучших вариантов для семейного просмотра.
Сюжет нового выпуска разделен на три самостоятельные новеллы: в первой из них Юлий выступает в неожиданной роли. Говорящий конь помогает (под угрозой обезглавливания) сдать наследнику Византийского государства важный экзамен. Во второй новелле в результате удара молнией Юлий теряет способность говорить, а осел Моисей приобретает ее; герои раскрывают разбойничью шайку, скрывшуюся под масками иностранной делегации. В завершающей новелле князь Владимир оказывается в неудобном положении: из-за неудачного эксперимента он превращается в комара. Илья Муромец и товарищи должны вернуть его человеческий облик. Для поклонников франшизы этот сборник станет ожидаемым и комфортным продолжением: короткие истории позволили сохранить динамику и веселость, которая иногда терялась в полнометражках.
«Три богатыря. Ни дня без подвига 2» — новинка от проверенной студии с любимыми героями. Это полнометражный выпуск любимой истории, наполненный юмором, сказочным антуражем и добрыми ценностями. Смотреть его можно на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время20 мин / 00:20
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- ДВАктёр
Дмитрий
Высоцкий
- ДБАктёр
Дмитрий
Быковский-Ромашов
- АПАктёр
Анатолий
Петров
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- МСАктёр
Максим
Сергеев
- Актёр
Илья
Божко
- АБАктёр
Александр
Боярский
- Актёр
Константин
Бронзит
- ЯКАктёр
Яков
Культиасов
- АФСценарист
Артём
Фучижи
- АВСценарист
Александр
Ворожейкин
- КФСценарист
Константин
Феоктистов
- ПМСценарист
Пётр
Мордвинцев
- ЕЧСценарист
Екатерина
Чудова
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- АБКомпозитор
Александр
Боярский