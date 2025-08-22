Три богатыря. Ни дня без подвига 2 (мультсериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

«Три богатыря. Ни дня без подвига 2» — юбилейный спецвыпуск легендарной серии о богатырях с давно полюбившимися героями и фирменным юмором. Один из лучших вариантов для семейного просмотра.



Сюжет нового выпуска разделен на три самостоятельные новеллы: в первой из них Юлий выступает в неожиданной роли. Говорящий конь помогает (под угрозой обезглавливания) сдать наследнику Византийского государства важный экзамен. Во второй новелле в результате удара молнией Юлий теряет способность говорить, а осел Моисей приобретает ее; герои раскрывают разбойничью шайку, скрывшуюся под масками иностранной делегации. В завершающей новелле князь Владимир оказывается в неудобном положении: из-за неудачного эксперимента он превращается в комара. Илья Муромец и товарищи должны вернуть его человеческий облик. Для поклонников франшизы этот сборник станет ожидаемым и комфортным продолжением: короткие истории позволили сохранить динамику и веселость, которая иногда терялась в полнометражках.



«Три богатыря. Ни дня без подвига 2» — новинка от проверенной студии с любимыми героями. Это полнометражный выпуск любимой истории, наполненный юмором, сказочным антуражем и добрыми ценностями.



