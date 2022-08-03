Трансформеры: Последний рыцарь HD (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Transformers: The Last Knight
Фантастика, Боевик148 мин18+
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О фильме
В пятой части фантастической франшизы Майкла Бэя изобретатель Кейд Йегер знакомится с английским аристократом сэром Эдмундом, которому известен секрет попадания трансформеров на Землю. Тайна тесно связано с легендами о короле Артуре и волшебнике Мерлине.
СтранаКитай, США, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время148 мин / 02:28
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Бэй
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- ДДАктёр
Джош
Дюамель
- Актриса
Лора
Хэддок
- Актёр
Сантьяго
Кабрера
- Актриса
Изабела
Мерсед
- ДКАктёр
Джеррод
Кармайкл
- Актёр
Стэнли
Туччи
- ЛГАктёр
Лиам
Гэрриган
- ММАктёр
Мартин
МакКриди
- АМСценарист
Артур
Маркам
- МХСценарист
Мэтт
Холлоуэй
- КНСценарист
Кен
Нолан
- Сценарист
Акива
Голдсман
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Йен
Брайс
- ТДПродюсер
Том
ДеСанто
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- Актриса дубляжа
Полина
Кузьминская
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ТЧХудожник
Тодд
Чернявски
- БМХудожник
Бен
Манро
- ДСХудожник
Дэвид
Скотт
- ЛЛХудожница
Лиза
Ловас
- РБМонтажёр
Роджер
Бартон
- АГМонтажёр
Адам
Герстл
- ДРМонтажёр
Джон
Рефуа
- ДСОператор
Джонатан
Села
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски