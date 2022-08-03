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Трансформеры: Последний рыцарь HD

Трансформеры: Последний рыцарь HD (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Transformers: The Last Knight
Фантастика, Боевик148 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В пятой части фантастической франшизы Майкла Бэя изобретатель Кейд Йегер знакомится с английским аристократом сэром Эдмундом, которому известен секрет попадания трансформеров на Землю. Тайна тесно связано с легендами о короле Артуре и волшебнике Мерлине.

Страна
Китай, США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
148 мин / 02:28

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Трансформеры: Последний рыцарь HD»