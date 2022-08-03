В пятой части фантастической франшизы Майкла Бэя изобретатель Кейд Йегер знакомится с английским аристократом сэром Эдмундом, которому известен секрет попадания трансформеров на Землю. Тайна тесно связано с легендами о короле Артуре и волшебнике Мерлине.

