Актёры и съёмочная группа фильма «Трансформеры: Последний рыцарь HD»

Режиссёры
Актёры
АктёрCade Yeager
Марк УолбергMark Wahlberg
АктёрSir Edmund Burton
Энтони ХопкинсAnthony Hopkins
АктёрColonel William Lennox
Джош ДюамельJosh Duhamel
АктрисаVivian Wembly
Лора ХэддокLaura Haddock
АктёрSantos
Сантьяго КабрераSantiago Cabrera
АктрисаIzabella (в титрах: Isabela Moner)
Изабела МерседIsabela Merced
АктёрJimmy
Джеррод КармайклJerrod Carmichael
АктёрMerlin
Стэнли ТуччиStanley Tucci
АктёрArthur
Лиам ГэрриганLiam Garrigan
АктёрLancelot