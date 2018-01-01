Wink
Фильмы
Трансформеры: Последний рыцарь HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Трансформеры: Последний рыцарь HD»

Актёры и съёмочная группа фильма «Трансформеры: Последний рыцарь HD»

Режиссёры

Майкл Бэй

Майкл Бэй

Michael Bay
Режиссёр

Актёры

Марк Уолберг

Марк Уолберг

Mark Wahlberg
АктёрCade Yeager
Энтони Хопкинс

Энтони Хопкинс

Anthony Hopkins
АктёрSir Edmund Burton
Джош Дюамель

Джош Дюамель

Josh Duhamel
АктёрColonel William Lennox
Лора Хэддок

Лора Хэддок

Laura Haddock
АктрисаVivian Wembly
Сантьяго Кабрера

Сантьяго Кабрера

Santiago Cabrera
АктёрSantos
Изабела Мерсед

Изабела Мерсед

Isabela Merced
АктрисаIzabella (в титрах: Isabela Moner)
Джеррод Кармайкл

Джеррод Кармайкл

Jerrod Carmichael
АктёрJimmy
Стэнли Туччи

Стэнли Туччи

Stanley Tucci
АктёрMerlin
Лиам Гэрриган

Лиам Гэрриган

Liam Garrigan
АктёрArthur
Мартин МакКриди

Мартин МакКриди

Martin McCreadie
АктёрLancelot

Сценаристы

Артур Маркам

Артур Маркам

Arthur Marcum
Сценарист
Мэтт Холлоуэй

Мэтт Холлоуэй

Matt Holloway
Сценарист
Кен Нолан

Кен Нолан

Ken Nolan
Сценарист
Акива Голдсман

Акива Голдсман

Akiva Goldsman
Сценарист

Продюсеры

Майкл Бэй

Майкл Бэй

Michael Bay
Продюсер
Йен Брайс

Йен Брайс

Ian Bryce
Продюсер
Том ДеСанто

Том ДеСанто

Tom DeSanto
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Бурунов

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Владимир Еремин

Владимир Еремин

Актёр дубляжа
Алексей Мясников

Алексей Мясников

Актёр дубляжа
Полина Кузьминская

Полина Кузьминская

Актриса дубляжа
Данил Щебланов

Данил Щебланов

Актёр дубляжа

Художники

Тодд Чернявски

Тодд Чернявски

Todd Cherniawsky
Художник
Бен Манро

Бен Манро

Ben Munro
Художник
Дэвид Скотт

Дэвид Скотт

David Scott
Художник
Лиза Ловас

Лиза Ловас

Lisa Lovaas
Художница

Монтажёры

Роджер Бартон

Роджер Бартон

Roger Barton
Монтажёр
Адам Герстл

Адам Герстл

Adam Gerstel
Монтажёр
Джон Рефуа

Джон Рефуа

John Refoua
Монтажёр

Операторы

Джонатан Села

Джонатан Села

Jonathan Sela
Оператор

Композиторы

Стив Яблонски

Стив Яблонски

Steve Jablonsky
Композитор