Траффик
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Траффик

Траффик (фильм, 2000) смотреть онлайн

8.32000, Traffic
Триллеры, Драмы141 мин18+

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Сюжет

Верховный Судья Роберт Уэйкфилд получает задание возглавить войну против торговцев наркотиками. Наркобароны и коррумпированные полицейские, частные детективы и безобидные домохозяйки выстраиваются в запутанную схему. В процессе судья обнаруживает, что его собственная семнадцатилетняя дочь сидит на героине. Но машина правосудия уже запущена.

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Информация

Страна
США, Мексика, Германия
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Траффик»

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