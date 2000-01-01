Траффик (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Верховный Судья Роберт Уэйкфилд получает задание возглавить войну против торговцев наркотиками. Наркобароны и коррумпированные полицейские, частные детективы и безобидные домохозяйки выстраиваются в запутанную схему. В процессе судья обнаруживает, что его собственная семнадцатилетняя д�очь сидит на героине. Но машина правосудия уже запущена.



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