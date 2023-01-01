Биография

Джейкоб Варгас – актер, продюсер, родился 18 августа 1971 года. Фильмография насчитывает более 120 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали роли в фильмах «Селена», «Стрекоза», «Директор», «Траффик», «Бобби», многосерийных кинолентах «Лунный свет», «Скорая помощь», «Сыны анархии», «Менталист», «Юная Лига Справедливости». Свою кинокарьеру актер начал в 1986 году. Дебютным фильмом Джейкоба Варгаса стала телевизионная семейная комедия «Патруль Б.Р.А.Т.». В том же году актер снялся в полнометражной криминальной драме «Дети с Таймс-сквер». В 1987 году на экраны вышла телевизионная семейная комедия «Полный дом» с участием актера. В том же году небольшую роль Джейкоб Варгас сыграл в криминальном боевике «Директор» с Джеймсом Белуши и Луисом Госсетом мл. в главных ролях. В 1994 году актер участвовал в рейтинговом сериале «Скорая помощь». В 1997 году одну из ролей сыграл в полнометражной мелодраме «Селена» с Дженнифер Лопес в главной роли. В 2000 году актер был задействован в съемках кинокартины «Траффик». Партнерами по съемочной площадке стали Майкл Дуглас, Бенисио Дель Торо, Кэтрин Зета-Джонс и др. В 2002 году его фильмография пополнилась триллером «Стрекоза».