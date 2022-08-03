Тор: Рагнарек HD (с тифлокомментариями) (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Thor: Ragnarok
Фантастика, Фэнтези151 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению наиболее страшного события — Рагнарeка. По легенде это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время151 мин / 02:31
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Тайка
Вайтити
- Актёр
Крис
Хемсворт
- Актёр
Том
Хиддлстон
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актёр
Джефф
Голдблюм
- ТТАктриса
Тесса
Томпсон
- Актёр
Карл
Урбан
- Актёр
Марк
Руффало
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- ЭПСценарист
Эрик
Пирсон
- ККСценарист
Крэйг
Кайл
- Сценарист
Стэн
Ли
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- Продюсер
Кевин
Файги
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Копп
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- МСХудожница
Майес
С. Рубео
- БДХудожница
Беверли
Данн
- ЗБМонтажёр
Зене
Бэйкер
- ДНМонтажёр
Джоэль
Негрон
- ХАОператор
Хавьер
Агирресаробе
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо