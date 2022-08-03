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Тор: Рагнарек HD (с тифлокомментариями)

Тор: Рагнарек HD (с тифлокомментариями) (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Thor: Ragnarok
Фантастика, Фэнтези151 мин18+

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О фильме

Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению наиболее страшного события — Рагнарeка. По легенде это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
151 мин / 02:31

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тор: Рагнарек HD (с тифлокомментариями)»