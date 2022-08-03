Фильм Титаник (1997)
О фильме
Он — бедный художник, она — девушка из высшего общества. Они не должны были встретиться, но судьба свела их на лайнере «Титаник». Фильм режиссера Джеймса Кэмерона, вышедший в 1997 году, стал сенсацией. Картина первой в истории преодолела отметку в $1 млрд кассовых сборов, а также повторила рекорд по количеству завоеванных «Оскаров» — 11 статуэток.
В апреле 1912 года трансатлантический пароход «Титаник» отправился из британского Саутгемптона в Нью-Йорк. Для лайнера, считавшегося непотопляемым, это был первый рейс. Среди сотен пассажиров судна — 17-летняя Роза Дьюитт Бьюкейтер и Джек Доусон, который лишь немногим ее старше. Случайное знакомство молодых людей могло и должно было стать началом для долгой любви, но на пути к счастью вырос айсберг.
Главные роли в картине блистательно исполнили Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет. Смотреть «Титаник» стоит, если вы соскучились по красивым и трагичным фильмам о неземной любви.
Рейтинг
- Режиссёр
Джеймс
Кэмерон
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актриса
Кейт
Уинслет
- Актёр
Билли
Зейн
- Актриса
Кэти
Бейтс
- ФФАктриса
Фрэнсис
Фишер
- ГСАктриса
Глория
Стюарт
- Актёр
Билл
Пэкстон
- Актёр
Бернард
Хилл
- ДУАктёр
Дэвид
Уорнер
- Актёр
Виктор
Гарбер
- Сценарист
Джеймс
Кэмерон
- Продюсер
Джеймс
Кэмерон
- ЭГПродюсер
Эл
Гиддингс
- ГХПродюсер
Грант
Хилл
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- АМАктёр дубляжа
Александр
Майоров
- ТИАктриса дубляжа
Татьяна
Иванова
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- МЛХудожник
Мартин
Лэйн
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- МФХудожник
Майкл
Форд
- КБМонтажёр
Конрад
Бафф IV
- Монтажёр
Джеймс
Кэмерон
- РАМонтажёр
Ричард
А. Харрис
- РКОператор
Рассел
Карпентер
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер