Фильм Титаник (1997)

Он — бедный художник, она — девушка из высшего общества. Они не должны были встретиться, но судьба свела их на лайнере «Титаник». Фильм режиссера Джеймса Кэмерона, вышедший в 1997 году, стал сенсацией. Картина первой в истории преодолела отметку в $1 млрд кассовых сборов, а также повторила рекорд по количеству завоеванных «Оскаров» — 11 статуэток.



В апреле 1912 года трансатлантический пароход «Титаник» отправился из британского Саутгемптона в Нью-Йорк. Для лайнера, считавшегося непотопляемым, это был первый рейс. Среди сотен пассажиров судна — 17-летняя Роза Дьюитт Бьюкейтер и Джек Доусон, который лишь немногим ее старше. Случайное знакомство молодых людей могло и должно было стать началом для долгой любви, но на пути к счастью вырос айсберг.



Главные роли в картине блистательно исполнили Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет. Смотреть «Титаник» стоит, если вы соскучились по красивым и трагичным фильмам о неземной любви.

