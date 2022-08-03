Титаник
Wink
Фильмы
Титаник
9.41997, Titanic
Мелодрама, Триллер187 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Фильм Титаник (1997)

О фильме

Он — бедный художник, она — девушка из высшего общества. Они не должны были встретиться, но судьба свела их на лайнере «Титаник». Фильм режиссера Джеймса Кэмерона, вышедший в 1997 году, стал сенсацией. Картина первой в истории преодолела отметку в $1 млрд кассовых сборов, а также повторила рекорд по количеству завоеванных «Оскаров» — 11 статуэток.

В апреле 1912 года трансатлантический пароход «Титаник» отправился из британского Саутгемптона в Нью-Йорк. Для лайнера, считавшегося непотопляемым, это был первый рейс. Среди сотен пассажиров судна — 17-летняя Роза Дьюитт Бьюкейтер и Джек Доусон, который лишь немногим ее старше. Случайное знакомство молодых людей могло и должно было стать началом для долгой любви, но на пути к счастью вырос айсберг.

Главные роли в картине блистательно исполнили Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет. Смотреть «Титаник» стоит, если вы соскучились по красивым и трагичным фильмам о неземной любви.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
187 мин / 03:07

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Титаник»