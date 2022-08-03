Темный рыцарь
Темный рыцарь (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.02008, The Dark Knight
Фантастика, Криминал145 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Этот город заслуживает высококлассной преступности. Фильм «Темный рыцарь» — не просто супергеройское кино, а напряженное противостояние двух гениев — защитника Готэма Бэтмена и вечно смеющегося клоуна Джокера.

Миллиардер Брюс Уэйн в костюме Бэтмена продолжает стоять на страже закона, заручившись поддержкой прокурора Харви Дента и комиссара Гордона. Кажется, у Готэма наконец появляется шанс на то, на его улицах воцарят порядок и справедливость. Но все карты смешивает появление Джокера — безумного анархиста, для которого разрушение — это искусство. Он ставит под удар все, что дорого Уэйну, и вынуждает героя усомниться в собственных принципах.

Две статуэтки «Оскар», целая россыпь звезд мирового кинематографа, вроде Кристиана Бейла, Хита Леджера и Гэри Олдмана, и конечно, Кристофер Нолан в режиссерском кресле — причин смотреть «Темный рыцарь» масса.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Фантастика, Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
145 мин / 02:25

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
9.1 IMDb

