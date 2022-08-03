Темный рыцарь (фильм, 2008) смотреть онлайн
О фильме
Этот город заслуживает высококлассной преступности. Фильм «Темный рыцарь» — не просто супергеройское кино, а напряженное противостояние двух гениев — защитника Готэма Бэтмена и вечно смеющегося клоуна Джокера.
Миллиардер Брюс Уэйн в костюме Бэтмена продолжает стоять на страже закона, заручившись поддержкой прокурора Харви Дента и комиссара Гордона. Кажется, у Готэма наконец появляется шанс на то, на его улицах воцарят порядок и справедливость. Но все карты смешивает появление Джокера — безумного анархиста, для которого разрушение — это искусство. Он ставит под удар все, что дорого Уэйну, и вынуждает героя усомниться в собственных принципах.
Две статуэтки «Оскар», целая россыпь звезд мирового кинематографа, вроде Кристиана Бейла, Хита Леджера и Гэри Олдмана, и конечно, Кристофер Нолан в режиссерском кресле — причин смотреть «Темный рыцарь» масса.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрФантастика, Боевик, Криминал, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время145 мин / 02:25
Рейтинг
- Режиссёр
Кристофер
Нолан
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- Актёр
Хит
Леджер
- Актёр
Аарон
Экхарт
- Актриса
Мэгги
Джилленхол
- Актёр
Гари
Олдман
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актёр
Морган
Фриман
- ЧХАктёр
Чинь
Хань
- НКАктёр
Нестор
Карбонелл
- ЭРАктёр
Эрик
Робертс
- ДНСценарист
Джонатан
Нолан
- Сценарист
Кристофер
Нолан
- ДССценарист
Дэвид
С. Гойер
- БКСценарист
Боб
Кейн
- Продюсер
Кристофер
Нолан
- Продюсер
Чарльз
Ровен
- Продюсер
Эмма
Томас
- Продюсер
Кевин
Де Ла Ной
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ДХХудожник
Джеймс
Хэмбридж
- ККХудожник
Кевин
Кэвэно
- СЛХудожник
Саймон
Ламонт
- СЛХудожник
Стивен
Лоуренс
- ЛХХудожница
Линди
Хемминг
- ПЛХудожник
Питер
Ландо
- ЛСМонтажёр
Ли
Смит
- УПОператор
Уолли
Пфистер
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер