Темный рыцарь (фильм, 2008) смотреть онлайн

Этот город заслуживает высококлассной преступности. Фильм «Темный рыцарь» — не просто супергеройское кино, а напряженное противостояние двух гениев — защитника Готэма Бэтмена и вечно смеющегося клоуна Джокера.



Миллиардер Брюс Уэйн в костюме Бэтмена продолжает стоять на страже закона, заручившись поддержкой прокурора Харви Дента и комиссара Гордона. Кажется, у Готэма наконец появляется шанс на то, на его улицах воцарят порядок и справедливость. Но все карты смешивает появление Джокера — безумного анархиста, для которого разрушение — это искусство. Он ставит под удар все, что дорого Уэйну, и вынуждает героя усомниться в собственных принципах.



Две статуэтки «Оскар», целая россыпь звезд мирового кинематографа, вроде Кристиана Бейла, Хита Леджера и Гэри Олдмана, и конечно, Кристофер Нолан в режиссерском кресле — причин смотреть «Темный рыцарь» масса.

