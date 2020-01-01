Телохранитель жены киллера
Wink
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Телохранитель жены киллера
9.02020, Hitman's Wife's Bodyguard
Боевики, Комедии111 мин18+

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Телохранитель жены киллера (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

А что если у киллера есть собственный телохранитель? Или даже у его жены?.. Боевая экшен-комедия «Телохранитель жены киллера» со звездным актерским составом (Райан Рейнольдс, Самюэль Джексон, Антонио Бандерас, Сальма Хайек и др.) уже сейчас на видеопортале Wink!

Майкл Брайс допустил серьезную ошибку в своей жизни — его клиент убит, а сам он лишился лицензии телохранителя. Психотерапевт рекомендует ему отпуск, однако и там его втягивает в перестрелку жена знакомого киллера, с которым Майкл предпочел бы не встречаться. Как оказывается, приключения с этого только начинаются, и Майкл вынужден участвовать в спасении всей Европы от безумного миллиардера, задумавшего устроить технологический кризис. Вас ждут стремительные погони, ядерные шутки и просто бомбические герои.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Телохранитель жены киллера»

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