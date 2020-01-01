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Телохранитель жены киллера (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
А что если у киллера есть собственный телохранитель? Или даже у его жены?.. Боевая экшен-комедия «Телохранитель жены киллера» со звездным актерским составом (Райан Рейнольдс, Самюэль Джексон, Антонио Бандерас, Сальма Хайек и др.) уже сейчас на видеопортале Wink!
Майкл Брайс допустил серьезную ошибку в своей жизни — его клиент убит, а сам он лишился лицензии телохранителя. Психотерапевт рекомендует ему отпуск, однако и там его втягивает в перестрелку жена знакомого киллера, с которым Майкл предпочел бы не встречаться. Как оказывается, приключения с этого только начинаются, и Майкл вынужден участвовать в спасении всей Европы от безумного миллиардера, задумавшего устроить технологический кризис. Вас ждут стремительные погони, ядерные шутки и просто бомбические герои.
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Информация
Рейтинг
- ПХРежиссёр
Патрик
Хьюз
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актриса
Сальма
Хайек
- Актёр
Морган
Фриман
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- Актриса
Кэролайн
Гудолл
- ТХАктёр
Том
Хоппер
- ККАктёр
Кристофер
Камиясу
- РФАктриса
Ребекка
Фронт
- ФМСценарист
Филлип
Мерфи
- БМСценарист
Брэндон
Мерфи
- ТОСценарист
Том
О’Коннор
- ЛУПродюсер
Лес
Уэлдон
- ККПродюсер
Криста
Кэмпбелл
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- СКХудожница
Стефани
Колли
- ТСОператор
Терри
Стэйси
- АЭКомпозитор
Атли
Эрварссон