Тайная жизнь домашних животных 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Тайная жизнь домашних животных 2»

Режиссёры

Крис Рено

Chris Renaud
Режиссёр

Актёры

Пэттон Освальт

Patton Oswalt
АктёрMax
Кевин Харт

Kevin Hart
АктёрSnowball
Харрисон Форд

Harrison Ford
АктёрRooster
Эрик Стоунстрит

Eric Stonestreet
АктёрDuke
Дженни Слейт

Jenny Slate
АктрисаGidget
Тиффани Хэддиш

Tiffany Haddish
АктрисаDaisy
Лейк Белл

Lake Bell
АктрисаChloe
Дэна Карви

Dana Carvey
АктёрPops
Бобби Мойнахан

Bobby Moynihan
АктёрMel
Хэннибал Бёресс

Hannibal Buress
АктёрBuddy

Сценаристы

Брайан Линч

Brian Lynch
Сценарист
Кен Даурио

Ken Daurio
Сценарист
Синко Пол

Cinco Paul
Сценарист

Продюсеры

Джанет Хили

Janet Healy
Продюсер
Кристофер Меледандри

Christopher Meledandri
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Илья Исаев

Актёр дубляжа
Сергей Гармаш

Актёр дубляжа
Юрий Брежнев

Актёр дубляжа
Вероника Саркисова

Актриса дубляжа

Монтажёры

Тиффани Л. Кертц

Tiffany Hillkurtz
Монтажёр

Композиторы

Александр Деспла

Alexandre Desplat
Композитор