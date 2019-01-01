Тайная жизнь домашних животных 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн

Этот фильм пока недоступен
«Тайная жизнь домашних животных 2» — уморительный мультфильм, где питомцы вытворяют такое, что их хозяевам лучше закрыть глаза. От приключений героев комедии шерсть встает дыбом, а эмоции животных переданы настолько правдоподобно, что вы легко узнаете в них собственных двуногих знакомых.
Макс, пес с нервами на пределе, становится телохранителем нового члена семьи — малыша Лиама. Однако его забота больше похожа на собачью паническую атаку. Макса отправляют поправить нервишки за город, где песель знакомится с Ковбоем — четвероногим философом, который учит нового друга не тявкать на каждый шорох. Тем временем в городе кролик Снежок, мнящий себя супергероем, ввязывается в спасение тигренка от циркового злодея с акцентом. Вместе они устраивают карусель приключений, где главное подспорье — дружба и смекалка.
«Тайная жизнь домашних животных 2» 2019 года — это задорный зверский бедлам в обертке детализированной анимации. Смотришь и думаешь: а мой-то хомяк тоже, поди, что-то замышляет.
СтранаСША, Франция, Япония
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
- Режиссёр
Крис
Рено
- ПОАктёр
Пэттон
Освальт
- Актёр
Кевин
Харт
- Актёр
Харрисон
Форд
- Актёр
Эрик
Стоунстрит
- Актриса
Дженни
Слейт
- Актриса
Тиффани
Хэддиш
- Актриса
Лейк
Белл
- ДКАктёр
Дэна
Карви
- БМАктёр
Бобби
Мойнахан
- ХБАктёр
Хэннибал
Бёресс
- БЛСценарист
Брайан
Линч
- КДСценарист
Кен
Даурио
- СПСценарист
Синко
Пол
- Продюсер
Джанет
Хили
- Продюсер
Кристофер
Меледандри
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Сергей
Гармаш
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Брежнев
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ТЛМонтажёр
Тиффани
Л. Кертц
- АДКомпозитор
Александр
Деспла