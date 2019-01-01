Тайная жизнь домашних животных 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн

«Тайная жизнь домашних животных 2» — уморительный мультфильм, где питомцы вытворяют такое, что их хозяевам лучше закрыть глаза. От приключений героев комедии шерсть встает дыбом, а эмоции животных переданы настолько правдоподобно, что вы легко узнаете в них собственных двуногих знакомых.



Макс, пес с нервами на пределе, становится телохранителем нового члена семьи — малыша Лиама. Однако его забота больше похожа на собачью паническую атаку. Макса отправляют поправить нервишки за город, где песель знакомится с Ковбоем — четвероногим философом, который учит нового друга не тявкать на каждый шорох. Тем временем в городе кролик Снежок, мнящий себя супергероем, ввязывается в спасение тигренка от циркового злодея с акцентом. Вместе они устраивают карусель приключений, где главное подспорье — дружба и смекалка.



«Тайная жизнь домашних животных 2» 2019 года — это задорный зверский бедлам в обертке детализированной анимации. Смотришь и думаешь: а мой-то хомяк тоже, поди, что-то замышляет.



