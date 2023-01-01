Биография

Крис Рено – продюсер, актер дубляжа, мультипликатор, режиссер, сценарист, родился в 1966 году. Дважды номинировался на «Оскар» и премию Британской киноакадемии. Фильмография насчитывает более 35 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали мультфильмы «Гадкий я», «Зверопой» и др. В школьные годы Крис Рено занимался оформлением стенгазет и делал иллюстрации для комиксов. В 1989 году он получил диплом иллюстратора в Сиракузском университете. Первое время после окончания вуза он работал как графический дизайнер. Сменил несколько издательств, в которых занимался созданием иллюстраций. Затем переключился на комиксы. Работал на Marvel Comics. Свою кинокарьеру начал в 2006 году. Дебютным мультипликационным фильмом Криса Рено стала короткометражка «Не время для орехов», главным героем которого стал персонаж из анимационного мультика «Ледниковый период». Эта работа принесли ему первую номинацию на «Оскар». В 2010 году режиссер создал мультфильм «Гадкий я». В том же году продюсировал и работал как режиссер над сериалом «Гадкий Я: Мини-фильмы. Миньоны». В 2013 году на экраны вышел «Гадкий я – 2». За этот мультфильм Крис Рено снова был удостоен номинации на премию «Оскар», а также на приз Британской киноакадемии. В 2016 году он выпустил мультфильм «Тайная жизнь домашних животных».