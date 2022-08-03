Супергеройское кино (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.22008, Superhero Movie
Фантастика, Боевик82 мин18+
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О фильме
Сколько супергероев уже пытались спасти мир? Знакомьтесь с новым: его зовут Рик Райкер! Обычный школьник вдруг, неожиданным способом, обретает суперспособности. Вот если бы еще он знал, как их использовать. Так что берегитесь: Стрекозец спешит на помощь!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Крэйг
Мэйзин
- ДБАктёр
Дрейк
Белл
- СПАктриса
Сара
Пэкстон
- Актёр
Кристофер
Макдональд
- Актёр
Лесли
Нильсен
- Актёр
Кевин
Харт
- МРАктриса
Мэрион
Росс
- Актёр
Райан
Хансен
- Актёр
Кит
Дэвид
- Актёр
Брент
Спайнер
- РДАктёр
Роберт
Джой
- Сценарист
Крэйг
Мэйзин
- Продюсер
Крэйг
Мэйзин
- РКПродюсер
Роберт
К. Уайсс
- Продюсер
Дэвид
Цукер
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. Трусдейл
- КРХудожница
Кэрол
Рэмси
- ТЭОператор
Томас
Э. Экермен
- ДЛКомпозитор
Джеймс
Л. Винейбл