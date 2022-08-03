Супергеройское кино
Wink
Фильмы
Супергеройское кино

Супергеройское кино (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.22008, Superhero Movie
Фантастика, Боевик82 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Сколько супергероев уже пытались спасти мир? Знакомьтесь с новым: его зовут Рик Райкер! Обычный школьник вдруг, неожиданным способом, обретает суперспособности. Вот если бы еще он знал, как их использовать. Так что берегитесь: Стрекозец спешит на помощь!

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Супергеройское кино»