Сколько супергероев уже пытались спасти мир? Знакомьтесь с новым: его зовут Рик Райкер! Обычный школьник вдруг, неожиданным способом, обретает суперспособности. Вот если бы еще он знал, как их использовать. Так что берегитесь: Стрекозец спешит на помощь!

