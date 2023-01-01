Биография

Лесли Нильсен — американский комик канадского происхождения, знаменитый киноактер, прославившийся комедийными ролями. Имя киноартиста увековечено на одной из звезд голливудской Аллеи славы. Лесли Нильсен родился в городе Реджайна 11 февраля 1926 года. Детство будущего комика прошло в Канаде. Повзрослев, он отправился в нью-йоркскую театральную школу изучать актерское мастерство. Его преподавателями были Сэнфорд Мейснер, создатель уникальной актерской техники и выдающийся хореограф Марта Грэм. Окончив школу в 1949 году, артист начал работу на телевидении, где активно снимался в эпизодах телесериалов. Далее у него начала складываться карьера в Голливуде — актер получил главную роль в культовой фантастической ленте «Запретная планета», где сыграл мужественного космолетчика. Вплоть до 70-х и далее в биографии Лесли Нильсена мало ярких работ — он снимается в основном в сериалах, играет роли второго плана в фильмах. Актер слывет крепким профессионалом, но без яркой индивидуальности. Однако затем Нильсен меняет амплуа. В 1980 году выходит комедийный «Аэроплан», а затем «Полицейский отряд» и «Голый пистолет». Лесли Нильсен прославился как комедийный актер, достоверно воплотивший на экране комичный образ недалекого, но исполнительного детектива. В общей сложности артист сыграл более двух сотен ролей в различных кинолентах, но всенародную любовь принесли ему именно комедии.