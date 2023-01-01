Биография

Дэвид Цукер – режиссер, сценарист, продюсер, актер. Известный голливудский создатель комедийных картин. Будущий известный кинематографист родился в Милуоки, штат Висконсин. Его отец работал с недвижимостью, а мама была актрисой. Среднее образование юноша, как и его брат Джерри, получал в Шорвуде, округ Милуоки. Там же учился и друг братьев Цуркер – Джим Абрахамс. Получив аттестаты, все трое стали студентами университета Висконсина. Крепкая дружба переросла в успешный творческий союз, юные Дэвид, Джерри и Джим создали театральную труппу. Позже они продолжили работу в кинематографе втроем. Первым фильмом Дэвида Цукера, его брата и друга стала комедийная лента «Солянка по-кентуккийски», к которой они написали сценарий. После удачного дебюта они начинают самостоятельно снимать кино. В 1980 г. выходит их картина «Аэроплан!». И вновь комедия приносит знаменитой троице успех. В этом проекте Дэвид выступает в качестве сценариста, продюсера, режиссера и актера. Зрители увидели Дэвида Цукера в роли рабочего наземной службы. Особенно популярным стал фильм «Голый пистолет», ставший для режиссера первой сольной работой. Затем он выпускает 3;4 и 5 части картины «Очень страшное кино». В 2008 году на экраны вышло очередное творение режиссера «Американская сказка», работая над которым он стал также актером, сценаристом и продюсером.