Старски и Хатч
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Старски и Хатч

Старски и Хатч (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.92004, Starsky & Hutch
Комедия, Криминал96 мин18+

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О фильме

Детектив Дэвид Старски — самый опытный агент, работающий под прикрытием. Детектив Кен «Хатч» Хатчинсон схватывает на лету, сообразителен и принимает молниеносные решения. Шеф местной полиции капитан Доуби объединяет двух лучших, но непутевых полицейских в команду.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Старски и Хатч»