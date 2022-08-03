Детектив Дэвид Старски — самый опытный агент, работающий под прикрытием. Детектив Кен «Хатч» Хатчинсон схватывает на лету, сообразителен и принимает молниеносные решения. Шеф местной полиции капитан Доуби объединяет двух лучших, но непутевых полицейских в команду.

