Старски и Хатч (фильм, 2004) смотреть онлайн
8.92004, Starsky & Hutch
Комедия, Криминал96 мин18+
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О фильме
Детектив Дэвид Старски — самый опытный агент, работающий под прикрытием. Детектив Кен «Хатч» Хатчинсон схватывает на лету, сообразителен и принимает молниеносные решения. Шеф местной полиции капитан Доуби объединяет двух лучших, но непутевых полицейских в команду.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Тодд
Филлипс
- Актёр
Бен
Стиллер
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Снуп
Догг
- ФУАктёр
Фред
Уильямсон
- Актриса
Джульетт
Льюис
- Актёр
Джейсон
Бейтман
- КПАктёр
Крис
Пенн
- ЭСАктриса
Эми
Смарт
- КЭАктриса
Кармен
Электра
- Сценарист
Тодд
Филлипс
- САСценарист
Скот
Армстронг
- УБСценарист
Уильям
Блинн
- СЛСценарист
Стиви
Лонг
- ГАПродюсер
Гилберт
Адлер
- УБПродюсер
Уильям
Блинн
- СБПродюсер
Скотт
Будник
- Продюсер
Стюарт
Корнфелд
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- Актёр дубляжа
Вадим
Яковлев
- ГПХудожник
Грег
Папалиа
- ЛМХудожница
Луиз
Мингенбах
- КДХудожница
Кейт
Дж. Салливан
- ЛДМонтажёр
Лесли
Джонс
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро