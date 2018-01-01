Wink
Фильмы
Союз Спасения
Актёры и съёмочная группа фильма «Союз Спасения»

Режиссёры

Андрей Кравчук

Режиссёр

Актёры

Леонид Бичевин

АктёрСергей Муравьев-Апостол
Максим Матвеев

Актёркнязь Сергей Трубецкой
Павел Прилучный

АктёрПавел Пестель
Иван Янковский

АктёрМихаил Бестужев-Рюмин
Антон Шагин

АктёрКондратий Рылеев
Александр Домогаров

Актёрграф Михаил Милорадович
Игорь Петренко

АктёрБаранов
Сергей Перегудов

АктёрАртамон Муравьев
Виталий Кищенко

АктёрИмператор Всероссийский Александр I
Иван Колесников

АктёрНиколай Павлович
Елена Лотова

Актриса

Сценаристы

Никита Высоцкий

Сценарист
Олег Маловичко

Сценарист

Продюсеры

Анатолий Максимов

Продюсер
Константин Эрнст

Продюсер
Михаэль Шлихт

Продюсер
Алексей Козин

Продюсер

Художники

Екатерина Шапкайц

Художница
Олег Колодько

Художник

Монтажёры

Илья Лебедев

Монтажёр

Операторы

Игорь Гринякин

Оператор

Композиторы

Дмитрий Емельянов

Композитор