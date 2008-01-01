Совокупность лжи
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Совокупность лжи

Совокупность лжи (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.82008, Body of Lies
Боевики122 мин18+

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Сюжет

В этом напряженном шпионском триллере Леонардо ДиКаприо играет агента ЦРУ Роджера Ферриса, который должен найти организаторов террористических атак. Ему помогает ветеран разведки (Рассел Кроу), наблюдающий за событиями из своего кабинета в Вашингтоне. Чем дальше заходит расследование, тем отчетливее Феррис понимает, что вокруг него давно соткана паутина лжи, из которой нельзя выбраться.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Совокупность лжи»

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