Совокупность лжи (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

В этом напряженном шпионском триллере Леонардо ДиКаприо играет агента ЦРУ Роджера Ферриса, который должен найти организаторов террористических атак. Ему помогает ветеран разведки (Рассел Кроу), наблюдающий за событиями из своего кабинета в Вашингтоне. Чем дальше заходит расследование, тем �отчетливее Феррис понимает, что вокруг него давно соткана паутина лжи, из которой нельзя выбраться.



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