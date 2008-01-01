Совокупность лжи (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.82008, Body of Lies
Боевики122 мин18+
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Сюжет
В этом напряженном шпионском триллере Леонардо ДиКаприо играет агента ЦРУ Роджера Ферриса, который должен найти организаторов террористических атак. Ему помогает ветеран разведки (Рассел Кроу), наблюдающий за событиями из своего кабинета в Вашингтоне. Чем дальше заходит расследование, тем �отчетливее Феррис понимает, что вокруг него давно соткана паутина лжи, из которой нельзя выбраться.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актёр
Марк
Стронг
- ГФАктриса
Голшифте
Фарахани
- Актёр
Оскар
Айзек
- АСАктёр
Али
Сулиман
- АААктёр
Алон
Абутбул
- ВКАктёр
Винс
Колосимо
- Актёр
Саймон
Макберни
- Актёр
Мехди
Неббу
- УМСценарист
Уильям
Монахэн
- ДИСценарист
Дэвид
Игнатиус
- Продюсер
Дональд
Де Лайн
- Продюсер
Ридли
Скотт
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ДЙХудожница
Джэнти
Йэтс
- СКХудожница
Соня
Клаус
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- АУОператор
Александр
Уитт
- МСКомпозитор
Марк
Стрейтенфелд