Социальная сеть (фильм, 2010) смотреть онлайн
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Сюжет
Основанная на реальных событиях картина режиссера «Бойцовского клуба» и «Девушки с татуировкой дракона» Дэвида Финчера.
Фильм рассказывает историю появления первой глобальной социальной сети. Студент Гарварда по имени Марк Цукерберг взламывает базу университета, чтобы отомстить девушке. Его способности впечатляют нужных людей, и Марк получает предложение создать общеуниверситетский сайт знакомств. Парень соглашается, но у него появляется собственный план: вместе с другом Эдуардо он развивает эту идею и создает открытую социальную сеть Facebook. Этот маневр не проходит даром: бизнесмены подают иск против студентов. Вскоре рабочие разногласия начинаются и между друзьями, а новый бизнес-партнер Марка намерен вытеснить Эдуардо из компании...
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Финчер
- Актёр
Джесси
Айзенберг
- Актёр
Эндрю
Гарфилд
- Актёр
Джастин
Тимберлейк
- Актёр
Арми
Хаммер
- Актёр
Макс
Мингелла
- Актриса
Рашида
Джонс
- Актриса
Бренда
Сонг
- Актриса
Руни
Мара
- ББАктёр
Брайан
Бартер
- Актёр
Джозеф
Маццелло
- Сценарист
Аарон
Соркин
- БМСценарист
Бен
Мезрич
- ДБПродюсер
Дэна
Брунетти
- Продюсер
Сиан
Чаффин
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- Продюсер
Скотт
Рудин
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ДЯАктёр дубляжа
Денис
Яковлев
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- АФАктриса дубляжа
Александра
Фатхи
- КБХудожник
Курт
Бич
- КПХудожник
Кит
П. Каннингэм
- ЖУХудожница
Жаклин
Уэст
- ВДХудожник
Виктор
Дж. Золфо
- КБМонтажёр
Кирк
Бакстер
- ЭУМонтажёр
Энгус
Уолл
- ДКОператор
Джефф
Кроненвет
- ТРКомпозитор
Трент
Резнор
- АРКомпозитор
Аттикус
Росс