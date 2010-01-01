Социальная сеть (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Основанная на реальных событиях картина режиссера «Бойцовского клуба» и «Девушки с татуировкой дракона» Дэвида Финчера.



Фильм рассказывает историю появления первой глобальной социальной сети. Студент Гарварда по имени Марк Цукерберг взламывает базу университета, чтобы отомстить девушке. Его способности впечатляют нужных людей, и Марк получает предложение создать общеуниверситетский сайт знакомств. Парень соглашается, но у него появляется собственный план: вместе с другом Эдуардо он развивает эту идею и создает открытую социальную сеть Facebook. Этот маневр не проходит даром: бизнесмены подают иск против студентов. Вскоре рабочие разногласия начинаются и между друзьями, а новый бизнес-партнер Марка намерен вытеснить Эдуардо из компании...



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