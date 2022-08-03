Сонная лощина (фильм, 1999) смотреть онлайн

«Сонная лощина» — фэнтезийная готическая сказка от творческого дуэта Тима Бертона и Джонни Деппа, погружающая в уникальную эстетику с туманными лесами и жуткими декорациями.



В 1799 году эксцентричный констебль из Нью-Йорка Икабод Крейн прибывает в деревню Сонная лощина, чтобы расследовать серию жестоких убийств. Местные жители верят, что за преступлениями стоит призрак Всадника без головы — наемника, обезглавленного во время войны. Крейн, скептик по натуре, сталкивается с необъяснимыми явлениями, которые заставляют его пересмотреть свои взгляды на науку и сверхъестественное. Расследование осложняется загадочной Катриной Ван Тассел и гнетущей атмосферой деревни, полной страшных тайн. Любовь, ужас и стремление к истине переплетаются в этом зловещем деле.



«Сонная лощина» — фильм, раскрывающий историю ужасающих событий в забытом богом поселении. Это стильная сказка для взрослых, где хоррор и бертоновская ирония сплетаются воедино.

