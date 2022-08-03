Сонная лощина (фильм, 1999) смотреть онлайн
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О фильме
«Сонная лощина» — фэнтезийная готическая сказка от творческого дуэта Тима Бертона и Джонни Деппа, погружающая в уникальную эстетику с туманными лесами и жуткими декорациями.
В 1799 году эксцентричный констебль из Нью-Йорка Икабод Крейн прибывает в деревню Сонная лощина, чтобы расследовать серию жестоких убийств. Местные жители верят, что за преступлениями стоит призрак Всадника без головы — наемника, обезглавленного во время войны. Крейн, скептик по натуре, сталкивается с необъяснимыми явлениями, которые заставляют его пересмотреть свои взгляды на науку и сверхъестественное. Расследование осложняется загадочной Катриной Ван Тассел и гнетущей атмосферой деревни, полной страшных тайн. Любовь, ужас и стремление к истине переплетаются в этом зловещем деле.
«Сонная лощина» — фильм, раскрывающий историю ужасающих событий в забытом богом поселении. Это стильная сказка для взрослых, где хоррор и бертоновская ирония сплетаются воедино.
Рейтинг
- Режиссёр
Тим
Бёртон
- Актёр
Джонни
Депп
- Актриса
Кристина
Риччи
- Актриса
Миранда
Ричардсон
- Актёр
Кристофер
Уокен
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- КВАктёр
Каспер
Ван Дин
- ДДАктёр
Джеффри
Джонс
- Актёр
Ричард
Гриффитс
- КЛАктёр
Кристофер
Ли
- ИМАктёр
Иен
Макдермид
- КЯСценарист
Кевин
Ягер
- ЭКСценарист
Эндрю
Кевин Уокер
- Продюсер
Скотт
Рудин
- АШПродюсер
Адам
Шредер
- Продюсер
Фрэнсис
Форд Коппола
- СДПродюсер
Селия
Д. Костас
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- Актёр дубляжа
Борис
Клюев
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ДДХудожник
Джон
Декстер
- ЭНХудожник
Энди
Николсон
- КФХудожник
Кевин
Фиппс
- ЛТХудожник
Лесли
Томкинс
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- ПЯХудожник
Питер
Янг
- ПДХудожник
Пол
Дейвис
- ДНМонтажёр
Джоэль
Негрон
- ЭЛОператор
Эммануэль
Любецки
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман