Тим Бёртон

Биография

Тим Бертон — американский режиссер и сценарист. Родился в Калифорнии 25 августа 1958 года. В школьные годы будущий кинодеятель играл в команде по водному поло. Общению со сверстниками он предпочитал просмотр фильмов и одиночество. Высшее образование Тим получил в Калифорнийском институте искусств. В 1979 году Бертон стал сотрудничать со студией Уолта Диснея. Сначала был дизайнером, а затем — аниматором. Далее кинодеятель работал с другими компаниями, которые спонсировали его режиссерскую деятельность. Наиболее успешные режиссерские работы Тима Бертона — ленты «Гудини», «Большое приключение Пи-Ви», «Эдвард Руки-ножницы», «Бэтмен», «Алиса в стране чудес», «Дом странных детей мисс Перегрин», «Франкенвини» и «Планета обезьян». К большинству фильмов и анимационных картин кинодеятель писал сценарии самостоятельно, например, к мультфильмам «Труп невесты» и «Франкенвини».