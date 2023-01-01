Биография

Ричард Гриффитс — британский актер, удостоенный множества престижных наград, таких как премии Лоренса Оливье, «Тони» и «Драма Деск» за роль в пьесе «Любители истории». Он также получил награду Outer Critics Circle Award и звание офицера Ордена Британской империи. Родился в Торнаби-он-Тис 31 июля 1947 года. Вырос в непростых условиях: оба его родителя были глухими, и с раннего возраста ему пришлось выучить язык жестов, чтобы общаться с ними. Это помогло ему развить способности к коммуникации и выразительности, которые позже оказались полезными на сцене. В юности он бросил школу и какое-то время работал грузчиком, пока его начальник не убедил его продолжить обучение. Позже он поступил в колледж Stockton & Billingham, а затем обучался драматическому искусству в Manchester Polytechnic School of Drama. Карьера Ричардса Гриффитса началась с небольших театральных ролей, а также работы на BBC Radio. Его первый большой успех в кино пришел с фильмом «Такое не должно было случиться с ветеринаром». Появился в фильме «Ганди», и этот фильм получил премию «Оскар». Далее последовали работы в таких фильмах, как «Парк Горького», «Уитнэйл и я», «Король Ральф», «Голый пистолет 2½: Запах страха» и «Телохранитель Тесс». Однако всемирную популярность обрел после участия в фильмах о Гарри Поттере. Также появился в фильме «Пираты Карибского моря: На странных берегах».