Сквозные ранения (фильм, 2001) смотреть онлайн
8.82001, Exit Wounds
Боевики, Триллеры97 мин18+
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Сюжет
Именем детектива Орина Бойда из Детройта следовало бы назвать улицу. Вместо этого, после того как он днями и ночами охотился за наемными политическими убийцами, его переводят в дорожную полицию. Кто-то хочет убрать Бойда с дороги, но ему стоит прислушаться к совету: «вызывай подкрепление»!
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Анджей
Бартковяк
- Актёр
Стивен
Сигал
- DАктёр
DMX
- Актёр
Исайя
Вашингтон
- ЭААктёр
Энтони
Андерсон
- МДАктёр
Майкл
Джей Уайт
- Актёр
Билл
Дьюк
- Актриса
Джилл
Хеннесси
- Актёр
Том
Арнольд
- Актёр
Брюс
Макгилл
- ДВАктёр
Давид
Вадим
- РДСценарист
Ричард
Д’Овидио
- ДВСценарист
Джон
Вестерманн
- ДКПродюсер
Дэн
Краччиоло
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- Продюсер
Брюс
Берман
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Григорий
Сиятвинда
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ДЛХудожница
Дженнифер
Л. Брайан
- ЯДХудожник
Яро
Дик
- ДБМонтажёр
Дерек
Бречин
- ГМОператор
Глен
Макферсон
- ДБКомпозитор
Дэймон
Блэкман
- ДРКомпозитор
Джеф
Рона