Сквозные ранения
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Сквозные ранения

Сквозные ранения (фильм, 2001) смотреть онлайн

8.82001, Exit Wounds
Боевики, Триллеры97 мин18+

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Сюжет

Именем детектива Орина Бойда из Детройта следовало бы назвать улицу. Вместо этого, после того как он днями и ночами охотился за наемными политическими убийцами, его переводят в дорожную полицию. Кто-то хочет убрать Бойда с дороги, но ему стоит прислушаться к совету: «вызывай подкрепление»!

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сквозные ранения»

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