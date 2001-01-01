Сквозные ранения (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Именем детектива Орина Бойда из Детройта следовало бы назвать улицу. Вместо этого, после того как он днями и ночами охотился за наемными политическими убийцами, его переводят в дорожную полицию. Кто-то хочет убрать Бойда с дороги, но ему стоит прислушаться к совету: «вызывай подкрепление»!



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