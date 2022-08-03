Сфера (фильм, 1998) смотреть онлайн
8.91998, Sphere
Фантастика, Триллер128 мин18+
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О фильме
На дне океана найден космический корабль. Рядом с находкой сооружается подводная станция, и на нее прибывает команда ученых-специалистов: доктор Норман Гудмэн, доктор Элизабет Гальперин, доктор Гарри Эдамс, доктор Тэд Филдинг и другие коллеги. Возглавляет отряд капитан Хэролд Барнс. Вскоре ученые обнаруживают внутри корабля гигантский блестящий шар. Им удается проникнуть внутрь сферы, хотя никаких дверей или каких-либо иных проемов не наблюдалось. После этого начались кошмары...
СтранаСША
ЖанрФантастика, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время128 мин / 02:08
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Барри
Левинсон
- Актёр
Дастин
Хоффман
- Актриса
Шэрон
Стоун
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Питер
Койот
- Актёр
Лив
Шрайбер
- Актриса
Куин
Латифа
- МГАктриса
Марга
Гомес
- ХЛАктёр
Хьюи
Льюис
- БХАктёр
Бернард
Хок
- ДПАктёр
Джеймс
Пикенс мл.
- СХСценарист
Стефен
Хаузер
- ПАСценарист
Пол
Аттанасио
- МКСценарист
Майкл
Крайтон
- Сценарист
Курт
Уиммер
- МКПродюсер
Майкл
Крайтон
- Продюсер
Барри
Левинсон
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ВКАктёр дубляжа
Вадим
Курков
- МВХудожник
Марк
В. Мэнсбридж
- ДМХудожник
Джонатан
МакКинстри
- ГГХудожница
Глория
Грешам
- ЭКХудожница
Энн
Калджиэн
- СЛМонтажёр
Стью
Линдер
- АГОператор
Адам
Гринберг
- ЭГКомпозитор
Эллиот
Голденталь