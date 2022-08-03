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Сфера (фильм, 1998) смотреть онлайн

8.91998, Sphere
Фантастика, Триллер128 мин18+

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О фильме

На дне океана найден космический корабль. Рядом с находкой сооружается подводная станция, и на нее прибывает команда ученых-специалистов: доктор Норман Гудмэн, доктор Элизабет Гальперин, доктор Гарри Эдамс, доктор Тэд Филдинг и другие коллеги. Возглавляет отряд капитан Хэролд Барнс. Вскоре ученые обнаруживают внутри корабля гигантский блестящий шар. Им удается проникнуть внутрь сферы, хотя никаких дверей или каких-либо иных проемов не наблюдалось. После этого начались кошмары...

Страна
США
Жанр
Фантастика, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сфера»