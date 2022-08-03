На дне океана найден космический корабль. Рядом с находкой сооружается подводная станция, и на нее прибывает команда ученых-специалистов: доктор Норман Гудмэн, доктор Элизабет Гальперин, доктор Гарри Эдамс, доктор Тэд Филдинг и другие коллеги. Возглавляет отряд капитан Хэролд Барнс. Вскоре ученые обнаруживают внутри корабля гигантский блестящий шар. Им удается проникнуть внутрь сферы, хотя никаких дверей или каких-либо иных проемов не наблюдалось. После этого начались кошмары...

