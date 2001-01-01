Рок-звезда
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Рок-звезда

Рок-звезда (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Rock Star
Драмы101 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Днeм Крис Коул занимается починкой копировальной техники. По ночам он подражает рок-группе Steel Dragon, самой крутой в мире тяжeлого рока. Неожиданно ему представилась удивительная возможность: стать новым вокалистом настоящего Steel Dragon!

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рок-звезда»

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