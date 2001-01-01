Рок-звезда (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Днeм Крис Коул занимается починкой копировальной техники. По ночам он подражает рок-группе Steel Dragon, самой крутой в мире тяжeлого рока. Неожиданно ему представилась удивительная возможность: стать новым вокалистом настоящего Steel Dragon!



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