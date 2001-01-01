Рок-звезда (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Rock Star
Драмы101 мин18+
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Сюжет
Днeм Крис Коул занимается починкой копировальной техники. По ночам он подражает рок-группе Steel Dragon, самой крутой в мире тяжeлого рока. Неожиданно ему представилась удивительная возможность: стать новым вокалистом настоящего Steel Dragon!
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- СХРежиссёр
Стивен
Херек
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- Актёр
Доминик
Уэст
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- Актёр
Тимоти
Сполл
- Актёр
Тимоти
Олифант
- ЗУАктёр
Закк
Уайлд
- ДБАктёр
Джейсон
Бонем
- ДПАктёр
Джефф
Пилсон
- БЕАктёр
Блас
Елиас
- ДССценарист
Джон
Стокуэлл
- ТДПродюсер
Тоби
Джаффе
- РЛПродюсер
Роберт
Лоуренс
- Продюсер
Джордж
Клуни
- МФПродюсер
Майкл
Фоттрел
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- РШХудожник
Ричард
Шрайбер
- ЭДХудожница
Эджи
Джерард Роджерс
- ЮШОператор
Юли
Штайгер
- ТРКомпозитор
Тревор
Рэбин