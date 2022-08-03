Рок-н-рольщик (в переводе Гоблина) (фильм, 2008) смотреть онлайн

Криминальный боевик Гая Ричи в правильном переводе и озвучке Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В центре сюжета — мелкий бандит по прозвищу Раз-два, который попадает в серьезную передрягу из-за местного авторитета и его отмороженного сына по кличке Рок-н-рольщик. Внимание: ненормативная лексика!

