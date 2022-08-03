Родина (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Родина
Драма, Триллер119 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Пётр
Буслов
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- Актёр
Павел
Лычников
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Сергей
Бадюк
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актёр
Александр
Робак
- Актёр
Максим
Лагашкин
- АМСценарист
Андрей
Мигачев
- Сценарист
Алексей
Шипенко
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- Продюсер
Пётр
Буслов
- Продюсер
Сергей
Яхонтов
- ЮБПродюсер
Юлия
Богданович
- ЕЕХудожница
Евгения
Евгиенко
- Оператор
Федор
Лясс
- Композитор
Александр
Симоненко