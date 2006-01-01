Развод по-американски
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Развод по-американски

Развод по-американски (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.42006, The Break-Up
Драмы, Мелодрамы101 мин18+

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Сюжет

Когда Брук и Гэри решили разорвать отношения, все казалось простым и понятным. Не сошлись характерами. Такое бывает. И даже сплошь и рядом. Однако ни тот, ни другая не захотели торопиться и покидать насиженное местечко первым. Пауза затянулась. С обеих сторон подтянулись друзья и доверенные лица. Началась война.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Развод по-американски»

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