Развод по-американски (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Когда Брук и Гэри решили разорвать отношения, все казалось простым и понятным. Не сошлись характерами. Такое бывает. И даже сплошь и рядом. Однако ни тот, ни другая не захотели торопиться и покидать насиженное местечко первым. Пауза затянулась. С обеих сторон подтянулись друзья и доверенные ли�ца. Началась война.



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