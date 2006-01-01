Развод по-американски (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.42006, The Break-Up
Драмы, Мелодрамы101 мин18+
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Сюжет
Когда Брук и Гэри решили разорвать отношения, все казалось простым и понятным. Не сошлись характерами. Такое бывает. И даже сплошь и рядом. Однако ни тот, ни другая не захотели торопиться и покидать насиженное местечко первым. Пауза затянулась. С обеих сторон подтянулись друзья и доверенные ли�ца. Началась война.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Пейтон
Рид
- Актёр
Винс
Вон
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- Актриса
Джои
Лорен Эдамс
- Актёр
Коул
Хаузер
- Актёр
Джон
Фавро
- Актёр
Джейсон
Бейтман
- Актриса
Джуди
Дэвис
- Актёр
Джастин
Лонг
- Актёр
Иван
Сергей
- Актёр
Джон
Майкл Хиггинс
- Сценарист
Джереми
Гарелик
- ДЛСценарист
Джей
Лавендер
- Сценарист
Винс
Вон
- Продюсер
Скотт
Стубер
- Продюсер
Винс
Вон
- Продюсер
Стюарт
М. Бессер
- ПБПродюсер
Питер
Биллингсли
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ДБХудожник
Дэниэл
Б. Клэнси
- ДЛМонтажёр
Дэн
Лебентал
- ДРМонтажёр
Дэвид
Розенблюм
- ЭАОператор
Эрик
Алан Эдвардс
- ДБКомпозитор
Джон
Брайон