Биография

Джереми Гарелик – продюсер, режиссер, сценарист и актер. Большинство фильмов, с которыми работал, – полнометражные картины в жанрах драма и комедия. Иногда участвует в создании короткометражек. Имеет еврейское происхождение. Окончил Йельский университет, в котором учился на факультете кино и театра. Начал карьеру в кинематографическом агентстве Creative Artists Agency в качестве ассистента в литературном отделе. После познакомился с режиссером Джоэлем Шумахером и некоторое время был его ассистентом. В 2017 году основал продюсерскую компанию American High. Актерская деятельность не является основной, поэтому роли Джереми Гарелика – второстепенные. Одним из первых проектов стала короткометражка «Is This Your Mother?» 2002 года. Над ней Гарелик работал в качестве сценариста, продюсера и режиссера. После выступил продюсером комедийной драмы «Развод по-американски» и многосерийной комедии «Бунтари». Наиболее известные фильмы Джереми Гарелика – телевизионный сериал «Жизнь в деталях», комедия «Тупой и еще тупее – 2» и комедийная драма «Холли остается ночевать». Также участвовал в написании сценариев к фильмам «Лучшие из худших выходных» и «Шафер напрокат».