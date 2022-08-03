Прометей (фильм, 2012) смотреть онлайн

Научно-фантастический триллер «Прометей» — фильм, который изначально задумывался как приквел к кинокартине «Чужой» 1979 года, но в итоге стал самостоятельной историей.



В конце XXI века команда ученых и исследователей отправляется на космическом корабле «Прометей» к далекой планете. Цель экспедиции — отыскать древнюю расу Создателей, представители которой, как считается, помогли зародиться жизни на Земле. Прибыв на место, ученые находят древнее строение с высокотехнологичными артефактами и останками тел Создателей. Постепенно члены экипажа понимают, что помимо них на планете есть еще кто-то или что-то. И оно несет смертельную опасность.



Философские вопросы о жизни, вере и происхождении человека — то, за что зрители любят и ценят «Прометей». Смотреть фильм, впрочем, можно и ради визуала — потрясающей операторской работы и инопланетных миров, от которых захватывает дух.

