Прометей (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.22012, Prometheus
Фантастика, Приключения119 мин18+

О фильме

Научно-фантастический триллер «Прометей» — фильм, который изначально задумывался как приквел к кинокартине «Чужой» 1979 года, но в итоге стал самостоятельной историей.

В конце XXI века команда ученых и исследователей отправляется на космическом корабле «Прометей» к далекой планете. Цель экспедиции — отыскать древнюю расу Создателей, представители которой, как считается, помогли зародиться жизни на Земле. Прибыв на место, ученые находят древнее строение с высокотехнологичными артефактами и останками тел Создателей. Постепенно члены экипажа понимают, что помимо них на планете есть еще кто-то или что-то. И оно несет смертельную опасность.

Философские вопросы о жизни, вере и происхождении человека — то, за что зрители любят и ценят «Прометей». Смотреть фильм, впрочем, можно и ради визуала — потрясающей операторской работы и инопланетных миров, от которых захватывает дух.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Фантастика, Приключения, Детектив
Качество
Full HD, SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

