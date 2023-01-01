Прерванная жизнь (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

В конце шестидесятых дикие сердцем отправлялись в Вудсток, неудачники — на войну, а те, кому отправиться было некуда, — в бездну. После того, как Сюзанне поставили диагноз «пограничное состояние», девушка оказывается в закрытом психиатрическом учреждении, чтобы подняться со дна, она должна п�обедить хаос в самой себе.



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