Прерванная жизнь (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Girl, Interrupted
Драмы122 мин18+
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Сюжет
В конце шестидесятых дикие сердцем отправлялись в Вудсток, неудачники — на войну, а те, кому отправиться было некуда, — в бездну. После того, как Сюзанне поставили диагноз «пограничное состояние», девушка оказывается в закрытом психиатрическом учреждении, чтобы подняться со дна, она должна п�обедить хаос в самой себе.
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Мэнголд
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- Актриса
Анджелина
Джоли
- Актриса
Клеа
ДюВалл
- Актриса
Бриттани
Мерфи
- Актриса
Элизабет
Мосс
- Актёр
Джаред
Лето
- Актёр
Джеффри
Тэмбор
- Актриса
Ванесса
Редгрейв
- Актриса
Вупи
Голдберг
- АБАктриса
Анджела
Беттис
- Сценарист
Джеймс
Мэнголд
- ЛЛСценарист
Лиза
Лумер
- АХСценарист
Анна
Хэмилтон Фелан
- СКСценарист
Сюзанна
Кейсен
- Продюсер
Кэти
Конрад
- ДУПродюсер
Дуглас
Уик
- ДНХудожник
Джефф
Нипп
- АФХудожница
Арианна
Филлипс
- ММХудожница
Мэгги
Мартин
- КТМонтажёр
Кевин
Тент
- ДНОператор
Джек
Н. Грин
- Композитор
Майкл
Дэнна