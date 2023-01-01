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Прерванная жизнь

Прерванная жизнь (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Girl, Interrupted
Драмы122 мин18+

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Сюжет

В конце шестидесятых дикие сердцем отправлялись в Вудсток, неудачники — на войну, а те, кому отправиться было некуда, — в бездну. После того, как Сюзанне поставили диагноз «пограничное состояние», девушка оказывается в закрытом психиатрическом учреждении, чтобы подняться со дна, она должна победить хаос в самой себе.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прерванная жизнь»

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