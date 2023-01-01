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Правдивая ложь

Правдивая ложь (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, True Lies
Боевики135 мин18+

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Сюжет

Для своей семьи Гарри Таскер — любящий муж и отец, человек скромный и рассеянный, обыкновенный продавец компьютеров, не вылезающий с работы ни днем, ни ночью. Но лишь немногие знают, что на самом деле Гарри — специальный агент тайной правительственной службы, специализирующийся на особо опасных заданиях, владеющий кучей языков, всеми видами оружия и всеми возможными способами «отправки» злодеев на тот свет. Агент Таскер и дальше продолжал бы вести двойную жизнь, если бы зловещие арабские террористы не похитили Гарри, а вместе с ним и его ничего не подозревающую жену Хэлен...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Правдивая ложь»

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