Фильм Поймай меня, если сможешь (2001)
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О фильме
Неуловимый несовершеннолетний мошенник против американского правосудия. Основанный на реальных событиях экшен Стивена Спилберга.
Юный Фрэнк Эбегнейл — любимый сын уважаемых родителей. Но внезапно он узнает, что их брак под угрозой, и идеальный мир парня рушится. В отчаянии он уходит из дома и вскоре начинает зарабатывать на жизнь притворством и махинациями. Обаятельному и симпатичному Фрэнку верят все: управляющие авиалиний, банковские служащие, портные. «Поработав» пилотом, Фрэнк устраивается врачом и даже собирается жениться. Но по его следам уже идет ФБР во главе с одержимым поимкой мошенника Карлом Хэнрэтти. Юному преступнику вновь приходится бежать и начинать жизнь с нуля. Сможет ли Фрэнк избежать наказания и убежать от самого себя?
Все, кому по душе истории о мошенниках и сыщиках, где вместо погони — словесные дуэли, а вместо драк — перевоплощения, проведут отличный вечер, начав смотреть «Поймай меня, если сможешь».
Рейтинг
- Режиссёр
Стивен
Спилберг
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актёр
Кристофер
Уокен
- Актёр
Мартин
Шин
- НБАктриса
Натали
Бай
- Актриса
Эми
Адамс
- ДБАктёр
Джеймс
Бролин
- БХАктёр
Брайан
Хау
- ФДАктёр
Фрэнк
Джон Хьюз
- СИАктёр
Стив
Истин
- ДНСценарист
Джефф
Натансон
- ФЭСценарист
Фрэнк
Эбегнейл мл.
- БКПродюсер
Барри
Кемп
- Продюсер
Дэниэл
Лупи
- Продюсер
Лори
МакДональд
- Продюсер
Сергио
Мимица-Геззан
- Актёр дубляжа
Антон
Макарский
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- Актёр дубляжа
Александр
Воеводин
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- СНХудожница
Сара
Ноулз
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- ЛАХудожница
Лесли
А. Поуп
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ЯКОператор
Януш
Камински
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс