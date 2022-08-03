Неуловимый несовершеннолетний мошенник против американского правосудия. Основанный на реальных событиях экшен Стивена Спилберга.



Юный Фрэнк Эбегнейл — любимый сын уважаемых родителей. Но внезапно он узнает, что их брак под угрозой, и идеальный мир парня рушится. В отчаянии он уходит из дома и вскоре начинает зарабатывать на жизнь притворством и махинациями. Обаятельному и симпатичному Фрэнку верят все: управляющие авиалиний, банковские служащие, портные. «Поработав» пилотом, Фрэнк устраивается врачом и даже собирается жениться. Но по его следам уже идет ФБР во главе с одержимым поимкой мошенника Карлом Хэнрэтти. Юному преступнику вновь приходится бежать и начинать жизнь с нуля. Сможет ли Фрэнк избежать наказания и убежать от самого себя?



Все, кому по душе истории о мошенниках и сыщиках, где вместо погони — словесные дуэли, а вместо драк — перевоплощения, проведут отличный вечер, начав смотреть «Поймай меня, если сможешь».

