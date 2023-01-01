Биография

Фрэнк Джон Хьюз — актер, сценарист, продюсер. Родился в Бронксе 11 ноября 1967 года. Фрэнк поступил в Музыкальный колледж Беркли, чтобы изучать основы джазовой композиции. Позднее вернулся в Нью-Йорк и получил образование в сфере актерского мастерства. Фрэнк Джон Хьюз дебютировал на телевидении в криминальном многосерийном триллере «Закон и порядок». Стоит отметить следующие рейтинговые ленты с участием актера: «Плохие парни», «Поймай меня, если сможешь», «Сопрано», «Предложение», «Мыслить как преступник» и «Братья по оружию». Всего в фильмографии Фрэнка Хьюза числится около 60 работ.