Последний легион (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, The Last Legion
Боевики97 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
476 год нашей эры. Римская империя в агонии… Династия Цезарей повержена… Последнего императора, 12-летнего Ромулуса Августуса, правившего страной всего один день, варвары заключают в темницу на острове Капри. Однако с помощью своего учителя и легионера Августус совершает побег и отправляется в рискованное путешествие к берегам Британии, чтобы возглавить Девятый легион, единственный сохранивший верность Риму.
Последний легион смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
КачествоSD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДЛРежиссёр
Даг
Лефлер
- Актёр
Колин
Фёрт
- Актёр
Бен
Кингсли
- Актриса
Айшвария
Рай Баччан
- Актёр
Питер
Муллан
- Актёр
Кевин
МакКидд
- Актёр
Джон
Ханна
- Актёр
Иэн
Глен
- ТСАктёр
Томас
Сэнгстер
- Актёр
Руперт
Френд
- НААктёр
Нонсо
Анози
- Сценарист
Джез
Баттеруорт
- Сценарист
Карло
Карлеи
- ПРСценарист
Питер
Рейдер
- Продюсер
Тарак
Бен Аммар
- Продюсер
Марта
Де Лаурентис
- Продюсер
Раффаэлла
Де Лаурентис
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ФПХудожник
Франческо
Постильоне
- МПОператор
Марко
Понтекорво
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл