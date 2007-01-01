Последний легион (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

476 год нашей эры. Римская империя в агонии… Династия Цезарей повержена… Последнего императора, 12-летнего Ромулуса Августуса, правившего страной всего один день, варвары заключают в темницу на острове Капри. Однако с помощью своего учителя и легионера Августус совершает побег и отправляется в рискованное путешествие к берегам Британии, чтобы возглавить Девятый легион, единственный сохранивший верность Риму.



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