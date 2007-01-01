Wink
Фильмы
Последний легион

Последний легион (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, The Last Legion
Боевики97 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

476 год нашей эры. Римская империя в агонии… Династия Цезарей повержена… Последнего императора, 12-летнего Ромулуса Августуса, правившего страной всего один день, варвары заключают в темницу на острове Капри. Однако с помощью своего учителя и легионера Августус совершает побег и отправляется в рискованное путешествие к берегам Британии, чтобы возглавить Девятый легион, единственный сохранивший верность Риму.

Последний легион смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний легион»

Всё