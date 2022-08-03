Последний богатырь: Посланник тьмы (фильм, 2022) смотреть онлайн
9.32022, Последний богатырь: Посланник тьмы
Приключения, Кино для детей107 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм «Последний богатырь. Посланник тьмы» заканчивает историю о богатырском сыне Иване. Здесь герои столкнутся с невиданной Жар-птицей и современной Москвой. Приглашаем к просмотру третьей части богатырских приключений на Wink! Узнайте, чем закончилась знаменитая трилогия!
Влюбленная пара готовится к свадьбе, но подготовку к празднику омрачает похищение невесты: Василису крадет злая колдунья Галина, с которой герои встречались в фильме «Последний богатырь. Корень зла». Иван и сказочные помощники отправляются в Москву, чтобы вызволить невесту из плена.
Спасет ли богатырский отряд красавицу и как встретит героев Москва? «Последний богатырь. Посланник тьмы» — смотреть вы можете в онлайн-кинотеатре Wink!
СтранаРоссия
ЖанрКино для детей, Приключения
КачествоFull HD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Дьяченко
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актриса
Мила
Сивацкая
- Актриса
Елена
Валюшкина
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Константин
Лавроненко
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актёр
Гарик
Харламов
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- Сценарист
Димитрий
Ян
- ВКСценарист
Василий
Куценко
- Сценарист
Павел
Данилов
- КАПродюсер
Кахабер
Абашидзе
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ТПМонтажёр
Тим
Павелко
- ПКОператор
Павел
Капинос
- ДККомпозитор
Джордж
Каллис