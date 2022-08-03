Последний богатырь: Посланник тьмы
Wink
Детям
Последний богатырь: Посланник тьмы

Последний богатырь: Посланник тьмы (фильм, 2022) смотреть онлайн

9.32022, Последний богатырь: Посланник тьмы
Приключения, Кино для детей107 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм «Последний богатырь. Посланник тьмы» заканчивает историю о богатырском сыне Иване. Здесь герои столкнутся с невиданной Жар-птицей и современной Москвой. Приглашаем к просмотру третьей части богатырских приключений на Wink! Узнайте, чем закончилась знаменитая трилогия!

Влюбленная пара готовится к свадьбе, но подготовку к празднику омрачает похищение невесты: Василису крадет злая колдунья Галина, с которой герои встречались в фильме «Последний богатырь. Корень зла». Иван и сказочные помощники отправляются в Москву, чтобы вызволить невесту из плена.

Спасет ли богатырский отряд красавицу и как встретит героев Москва? «Последний богатырь. Посланник тьмы» — смотреть вы можете в онлайн-кинотеатре Wink!

Страна
Россия
Жанр
Кино для детей, Приключения
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы»