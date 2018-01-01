Wink
Детям
Последний богатырь: Корень зла
Актёры и съёмочная группа фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Режиссёры

Дмитрий Дьяченко

Режиссёр

Актёры

Виктор Хориняк

АктёрИван
Мила Сивацкая

АктрисаВасилиса
Екатерина Вилкова

АктрисаВарвара
Елена Яковлева

АктрисаБаба Яга
Константин Лавроненко

АктёрКощей
Сергей Бурунов

АктёрВодяной
Елена Валюшкина

АктрисаГалина
Кирилл Зайцев

АктёрФинист Ясный Сокол
Тимофей Трибунцев

АктёрСветозар
Гарик Харламов

АктёрКолобок

Сценаристы

Виталий Шляппо

Сценарист
Димитрий Ян

Сценарист
Василий Куценко

Сценарист
Павел Данилов

Сценарист

Продюсеры

Кахабер Абашидзе

Продюсер
Эдуард Илоян

Продюсер
Виталий Шляппо

Продюсер

Художники

Марина Ананьева

Художница
Ирина Чепенко

Художница

Монтажёры

Антон Анисимов

Монтажёр
Александр Иванов

Монтажёр

Операторы

Павел Капинос

Оператор

Композиторы

Джордж Каллис

George Kallis
Композитор