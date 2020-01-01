Этот фильм пока недоступен
Последний богатырь: Корень зла (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Последний богатырь. Корень зла» продолжает трилогию о простом парне Иване, который из обыкновенного москвича превращается в русского былинного героя. Впереди у него новые приключения — последний богатырь снова ждет на Wink!
Ивану надоела Древняя Русь, и парень частенько сбегает в Москву, надеясь, что и Василисе понравится «цивилизация». Тем временем Белогорье готовится к соревнованиям богатырей, фаворит гонки — Финист Ясный Сокол, который жутко раздражает Ивана тем, что беззастенчиво флиртует с Василисой. Но внезапно во время соревнований на героев нападают две колдуньи и надеются отобрать у Ивана волшебный меч...
Фильм «Последний богатырь: Корень зла» 2021 года — свежий взгляд на знакомые с детства сказки. Неожиданные сюжетные повороты, загадки и по-настоящему хорошие шутки — смотреть эту картину будет интересно и взрослым, и детям.
Последний богатырь: Корень зла смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКино для детей, Фэнтези
КачествоFull HD
Время121 мин / 02:01
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Дьяченко
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актриса
Мила
Сивацкая
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Константин
Лавроненко
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актриса
Елена
Валюшкина
- КЗАктёр
Кирилл
Зайцев
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актёр
Гарик
Харламов
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- Сценарист
Димитрий
Ян
- ВКСценарист
Василий
Куценко
- Сценарист
Павел
Данилов
- КАПродюсер
Кахабер
Абашидзе
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- МАХудожница
Марина
Ананьева
- ИЧХудожница
Ирина
Чепенко
- ААМонтажёр
Антон
Анисимов
- АИМонтажёр
Александр
Иванов
- ПКОператор
Павел
Капинос
- ДККомпозитор
Джордж
Каллис