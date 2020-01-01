Последний богатырь: Корень зла (фильм, 2020) смотреть онлайн

Фильм «Последний богатырь. Корень зла» продолжает трилогию о простом парне Иване, который из обыкновенного москвича превращается в русского былинного героя. Впереди у него новые приключения — последний богатырь снова ждет на Wink!



Ивану надоела Древняя Русь, и парень частенько сбегает в Москву, надеясь, что и Василисе понравится «цивилизация». Тем временем Белогорье готовится к соревнованиям богатырей, фаворит гонки — Финист Ясный Сокол, который жутко раздражает Ивана тем, что беззастенчиво флиртует с Василисой. Но внезапно во время соревнований на героев нападают две колдуньи и надеются отобрать у Ивана волшебный меч...



Фильм «Последний богатырь: Корень зла» 2021 года — свежий взгляд на знакомые с детства сказки. Неожиданные сюжетные повороты, загадки и по-настоящему хорошие шутки — смотреть эту картину будет интересно и взрослым, и детям.



