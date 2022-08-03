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Полет феникса

Полет феникса (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Flight of the Phoenix
Боевик, Приключения108 мин18+

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О фильме

Действие фильма разворачивается в монгольской пустыне, в которой терпит крушение грузовой самолет, перевозящий нефтяных вахтовиков. Они возвращались с месторождения, которое перестало приносить прибыль и было закрыто…

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полет феникса»