Полет феникса (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Flight of the Phoenix
Боевик, Приключения108 мин18+
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О фильме
Действие фильма разворачивается в монгольской пустыне, в которой терпит крушение грузовой самолет, перевозящий нефтяных вахтовиков. Они возвращались с месторождения, которое перестало приносить прибыль и было закрыто…
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДМРежиссёр
Джон
Мур
- Актёр
Деннис
Куэйд
- Актёр
Джованни
Рибизи
- МОАктриса
Миранда
Отто
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- Актёр
Хью
Лори
- ДПАктёр
Джаред
Падалеки
- ТКАктёр
Тони
Кёрран
- СФАктёр
Стикки
Фингаз
- Актёр
Джейкоб
Варгас
- СМАктёр
Скотт
Майкл Кэмпбелл
- Сценарист
Скотт
Фрэнк
- ЭБСценарист
Эдвард
Бёрнс
- УОПродюсер
Уильям
Олдрич
- АБПродюсер
Алекс
Блум
- Продюсер
Джон
Дэвис
- Продюсер
Вик
Годфри
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- КБХудожник
Кристофер
Басс
- АХХудожник
Алан
Хук
- ЭМХудожник
Эндрю
Мензес
- ТМХудожник
Тимоти
М. Ирлз
- МСХудожник
Мэттью
Салливан
- ДЦМонтажёр
Дон
Циммерман
- БГОператор
Брендан
Гэлвин
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами