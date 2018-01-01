Wink
Фильмы
Пол: Секретный материальчик
Актёры и съёмочная группа фильма «Пол: Секретный материальчик»

Режиссёры

Грег Моттола

Greg Mottola
Режиссёр

Актёры

Саймон Пегг

Simon Pegg
АктёрGraeme Willy
Ник Фрост

Nick Frost
АктёрClive Gollings
Сет Роген

Seth Rogen
АктёрPaul
Джейсон Бейтман

Jason Bateman
АктёрAgent Zoil
Кристен Уиг

Kristen Wiig
АктрисаRuth Buggs
Билл Хейдер

Bill Hader
АктёрHaggard
Блайт Даннер

Blythe Danner
АктрисаTara Walton
Джо Ло Трульо

Joe Lo Truglio
АктёрO'Reilly
Джон Кэрролл Линч

John Carroll Lynch
АктёрMoses Buggs
Джейн Линч

Jane Lynch
АктрисаPat Stevens

Сценаристы

Саймон Пегг

Simon Pegg
Сценарист
Ник Фрост

Nick Frost
Сценарист

Продюсеры

Тим Беван

Tim Bevan
Продюсер
Эрик Феллнер

Eric Fellner
Продюсер
Найра Парк

Nira Park
Продюсер
Лиза Чейсин

Liza Chasin
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Михаил Белякович

Актёр дубляжа
Павел Воля

Актёр дубляжа
Алексей Мясников

Актёр дубляжа
Екатерина Виноградова

Актриса дубляжа

Художники

Нэнси Стейнер

Nancy Steiner
Художница
Карла Керри

Carla Curry
Художница

Монтажёры

Крис Дикенс

Chris Dickens
Монтажёр

Операторы

Лоуренс Шер

Lawrence Sher
Оператор

Композиторы

Дэвид Арнольд

David Arnold
Композитор