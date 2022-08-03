Пол: Секретный материальчик
Wink
Фильмы
Пол: Секретный материальчик

Пол: Секретный материальчик (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.22011, Paul
Фантастика, Приключения99 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Легкая фантастическая комедия «Пол: Секретный материальчик» 2011 года — картина Грега Моттолы о двух британских гиках, которые неожиданно сталкиваются с настоящей инопланетной тайной.

Грэм и Клайв — заядлые фанаты комиксов и научной фантастики. Они отправляются в путешествие по США, чтобы посетить значимые для каждого гика места, включая знаменитую Зону 51. Но к знакомству с маленьким зеленокожим пришельцем по имени Пол жизнь их не готовила. Гуманоид не похож на робкого инопланетянина: он шутит, курит, ругается и ведет себя как довольно нахальный турист. Пол сбежал из секретной правительственной лаборатории и теперь пытается добраться до точки эвакуации, пока за ним охотятся агенты. Грэм и Клайв вынуждены стать его неожиданными союзниками, а их совместная поездка превращается в череду абсурдных приключений, погонь и смешных недоразумений.

«Пол: Секретный материальчик» — фильм, который смешно пародирует культовые фантастические ленты и наполнен отсылками к «Индиане Джонсу», «Чужим» и, конечно, «Инопланетянину». Картина понравится тем, кто любит ироничное кино о дружбе, свободе и приключениях.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пол: Секретный материальчик»