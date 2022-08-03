Легкая фантастическая комедия «Пол: Секретный материальчик» 2011 года — картина Грега Моттолы о двух британских гиках, которые неожиданно сталкиваются с настоящей инопланетной тайной.



Грэм и Клайв — заядлые фанаты комиксов и научной фантастики. Они отправляются в путешествие по США, чтобы посетить значимые для каждого гика места, включая знаменитую Зону 51. Но к знакомству с маленьким зеленокожим пришельцем по имени Пол жизнь их не готовила. Гуманоид не похож на робкого инопланетянина: он шутит, курит, ругается и ведет себя как довольно нахальный турист. Пол сбежал из секретной правительственной лаборатории и теперь пытается добраться до точки эвакуации, пока за ним охотятся агенты. Грэм и Клайв вынуждены стать его неожиданными союзниками, а их совместная поездка превращается в череду абсурдных приключений, погонь и смешных недоразумений.



«Пол: Секретный материальчик» — фильм, который смешно пародирует культовые фантастические ленты и наполнен отсылками к «Индиане Джонсу», «Чужим» и, конечно, «Инопланетянину». Картина понравится тем, кто любит ироничное кино о дружбе, свободе и приключениях.

