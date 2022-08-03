Пол: Секретный материальчик (фильм, 2011) смотреть онлайн
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О фильме
Легкая фантастическая комедия «Пол: Секретный материальчик» 2011 года — картина Грега Моттолы о двух британских гиках, которые неожиданно сталкиваются с настоящей инопланетной тайной.
Грэм и Клайв — заядлые фанаты комиксов и научной фантастики. Они отправляются в путешествие по США, чтобы посетить значимые для каждого гика места, включая знаменитую Зону 51. Но к знакомству с маленьким зеленокожим пришельцем по имени Пол жизнь их не готовила. Гуманоид не похож на робкого инопланетянина: он шутит, курит, ругается и ведет себя как довольно нахальный турист. Пол сбежал из секретной правительственной лаборатории и теперь пытается добраться до точки эвакуации, пока за ним охотятся агенты. Грэм и Клайв вынуждены стать его неожиданными союзниками, а их совместная поездка превращается в череду абсурдных приключений, погонь и смешных недоразумений.
«Пол: Секретный материальчик» — фильм, который смешно пародирует культовые фантастические ленты и наполнен отсылками к «Индиане Джонсу», «Чужим» и, конечно, «Инопланетянину». Картина понравится тем, кто любит ироничное кино о дружбе, свободе и приключениях.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
- ГМРежиссёр
Грег
Моттола
- Актёр
Саймон
Пегг
- Актёр
Ник
Фрост
- Актёр
Сет
Роген
- Актёр
Джейсон
Бейтман
- Актриса
Кристен
Уиг
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актриса
Блайт
Даннер
- ДЛАктёр
Джо
Ло Трульо
- ДКАктёр
Джон
Кэрролл Линч
- Актриса
Джейн
Линч
- Сценарист
Саймон
Пегг
- Сценарист
Ник
Фрост
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Найра
Парк
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- Актёр дубляжа
Павел
Воля
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- НСХудожница
Нэнси
Стейнер
- ККХудожница
Карла
Керри
- КДМонтажёр
Крис
Дикенс
- ЛШОператор
Лоуренс
Шер
- ДАКомпозитор
Дэвид
Арнольд