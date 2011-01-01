Пол: Секретный материальчик (в переводе Гоблина) (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.72011, Paul
Фантастика, Комедии100 мин18+
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Сюжет
Фантастическая комедия с Саймоном Пеггом и Ником Фростом в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Британские гики Грайми и Клайв приезжают на знаменитый Comic-Con в Сан-Диего, где судьба сводит их с пришельцем Полом, за которым охотятся спецслужбы. Внимание: ненормативная лексика!
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Информация
СтранаСША, Великобритания
ЖанрыКомедии, Фантастика, Приключения
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ГМРежиссёр
Грег
Моттола
- Актёр
Саймон
Пегг
- Актёр
Ник
Фрост
- Актёр
Сет
Роген
- Актёр
Джейсон
Бейтман
- Актриса
Кристен
Уиг
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актриса
Блайт
Даннер
- ДЛАктёр
Джо
Ло Трульо
- ДКАктёр
Джон
Кэрролл Линч
- Актриса
Джейн
Линч
- Сценарист
Саймон
Пегг
- Сценарист
Ник
Фрост
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсе�р
Найра
Парк
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- Актёр дубляжа
Павел
Воля
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- НСХудожница
Нэнси
Стейнер
- ККХудожница
Карла
Керри
- КДМонтажёр
Крис
Дикенс
- ЛШОператор
Лоуренс
Шер
- ДАКомпозитор
Дэвид
Арнольд