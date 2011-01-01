Пол: Секретный материальчик (в переводе Гоблина)
Wink
Фильмы
Пол: Секретный материальчик (в переводе Гоблина)

Пол: Секретный материальчик (в переводе Гоблина) (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.72011, Paul
Фантастика, Комедии100 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Фантастическая комедия с Саймоном Пеггом и Ником Фростом в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Британские гики Грайми и Клайв приезжают на знаменитый Comic-Con в Сан-Диего, где судьба сводит их с пришельцем Полом, за которым охотятся спецслужбы. Внимание: ненормативная лексика!

Пол: Секретный материальчик (в переводе Гоблина) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пол: Секретный материальчик (в переводе Гоблина)»

Всё