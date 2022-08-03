Плохие парни
Wink
Фильмы
Плохие парни

Плохие парни (фильм, 1995) смотреть онлайн

9.31995, Bad Boys
Боевик, Триллер113 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм «Плохие парни» (1995) — криминальная комедия о друзьях-копах, которые должны раскрыть самое сложное дело в карьере. Уилл Смит и звезда комедии «Дом большой мамочки» Мартин Лоуренс в режиссерском дебюте Майкла Бэя, продюсера франшизы «Тихое место».

Пока Бернетт водит универсал с детским креслом, Лоури соблазняет очередную красотку. Оба работают в полиции Майами, и с каждым раскрытым делом их дружба становится крепче. Карьера детективов оказывается под угрозой, когда из полицейского хранилища исчезает крупная партия героина. Отдел внутренней безопасности подозревает в причастности кого-то из своих и дает героям пять дней на раскрытие преступления. Расследование приводит детективов к французскому наркобарону Фуше. Ситуация осложняется, когда Фуше убивает свидетеля — бывшую подружку Майка Лоури...

На какие уловки пойдут друзья-напарники, чтобы поймать преступника и восстановить справедливость? Смотреть «Плохие парни» онлайн хорошего качества можно на видеосервисе Wink!

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Триллер
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Плохие парни»