Плохие парни (фильм, 1995) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Плохие парни» (1995) — криминальная комедия о друзьях-копах, которые должны раскрыть самое сложное дело в карьере. Уилл Смит и звезда комедии «Дом большой мамочки» Мартин Лоуренс в режиссерском дебюте Майкла Бэя, продюсера франшизы «Тихое место».
Пока Бернетт водит универсал с детским креслом, Лоури соблазняет очередную красотку. Оба работают в полиции Майами, и с каждым раскрытым делом их дружба становится крепче. Карьера детективов оказывается под угрозой, когда из полицейского хранилища исчезает крупная партия героина. Отдел внутренней безопасности подозревает в причастности кого-то из своих и дает героям пять дней на раскрытие преступления. Расследование приводит детективов к французскому наркобарону Фуше. Ситуация осложняется, когда Фуше убивает свидетеля — бывшую подружку Майка Лоури...
На какие уловки пойдут друзья-напарники, чтобы поймать преступника и восстановить справедливость? Смотреть «Плохие парни» онлайн хорошего качества можно на видеосервисе Wink!
- Режиссёр
Майкл
Бэй
- Актёр
Уилл
Смит
- Актёр
Мартин
Лоуренс
- Актриса
Теа
Леони
- Актёр
Чеки
Карио
- Актёр
Джо
Пантольяно
- Актриса
Марг
Хельгенбергер
- НСАктёр
Нестор
Серрано
- Актёр
Хулио
Оскар Мечосо
- Актриса
Тереза
Рэндл
- СГАктёр
Саверио
Гуэрра
- МБСценарист
Майкл
Бэрри
- ДМСценарист
Джим
Малхолланд
- ДРСценарист
Даг
Ричардсон
- Сценарист
Джордж
Галло
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- Продюсер
Лукас
Фостер
- ДСПродюсер
Дон
Симпсон
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- КДХудожница
Кейт
Дж. Салливан
- КВМонтажёр
Кристиан
Вагнер
- ХЭОператор
Ховард
Этертон
- ММКомпозитор
Марк
Манчина