Пираты Карибского моря: На странных берегах (фильм, 2011) смотреть онлайн

Старые карты лгут, но жажда бессмертия приведет туда, куда нужно. Фильм «Пираты Карибского моря: На странных берегах» — очередная глава морских приключений капитана Джека Воробья. Он снова оказывается в самом центре водоворота интриг, предательств и магии.



Источник вечной молодости оказался не просто старой легендой. Теперь его мечтают отыскать испанцы, британцы и, конечно, пираты. Случайно встретившись с Анжеликой, своей бывшей возлюбленной, Джек становится участником опасной экспедиции под предводительством Черной Бороды — колдуна, капитана и отца Анжелики. Команда отправляется в неизведанные воды, где русалки поют перед смертью, а каждый шаг может стать ловушкой. Но для того, чтобы одни обрели бессмертие, другие должны лишиться жизни.



Если вы соскучились по обаятельному хаосу, фирменному юмору и духу фэнтезийных морских легенд, не откладывайте приключение — отправляйтесь смотреть «Пираты Карибского моря: На странных берегах».

