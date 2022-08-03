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Пираты Карибского моря: На странных берегах (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Старые карты лгут, но жажда бессмертия приведет туда, куда нужно. Фильм «Пираты Карибского моря: На странных берегах» — очередная глава морских приключений капитана Джека Воробья. Он снова оказывается в самом центре водоворота интриг, предательств и магии.
Источник вечной молодости оказался не просто старой легендой. Теперь его мечтают отыскать испанцы, британцы и, конечно, пираты. Случайно встретившись с Анжеликой, своей бывшей возлюбленной, Джек становится участником опасной экспедиции под предводительством Черной Бороды — колдуна, капитана и отца Анжелики. Команда отправляется в неизведанные воды, где русалки поют перед смертью, а каждый шаг может стать ловушкой. Но для того, чтобы одни обрели бессмертие, другие должны лишиться жизни.
Если вы соскучились по обаятельному хаосу, фирменному юмору и духу фэнтезийных морских легенд, не откладывайте приключение — отправляйтесь смотреть «Пираты Карибского моря: На странных берегах».
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Кино для детей, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время131 мин / 02:11
Рейтинг
- Режиссёр
Роб
Маршалл
- Актёр
Джонни
Депп
- Актриса
Пенелопа
Крус
- Актёр
Джеффри
Раш
- Актёр
Иэн
Макшейн
- КМАктёр
Кевин
Макнэлли
- Актёр
Сэм
Клафлин
- АБАктриса
Астрид
Берже-Фрисби
- Актёр
Стивен
Грэм
- КРАктёр
Кит
Ричардс
- Актёр
Ричард
Гриффитс
- ТЭСценарист
Тед
Эллиот
- ТРСценарист
Терри
Россио
- СБСценарист
Стюарт
Битти
- ДУСценарист
Джей
Уолперт
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- ДДПродюсер
Джон
ДеЛюка
- ТЭПродюсер
Тед
Эллиот
- Продюсер
Чад
Оман
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- Актёр дубляжа
Вадим
Яковлев
- ВБХудожница
Виржини
Бурден
- ПРХудожница
Пенни
Роуз
- ГСХудожник
Гордон
Сим
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- Оператор
Дариуш
Вольски
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер