Пираты Карибского моря: На странных берегах
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Пираты Карибского моря: На странных берегах
9.62011, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides
Приключения, Кино для детей131 мин12+

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Пираты Карибского моря: На странных берегах (фильм, 2011) смотреть онлайн

О фильме

Старые карты лгут, но жажда бессмертия приведет туда, куда нужно. Фильм «Пираты Карибского моря: На странных берегах» — очередная глава морских приключений капитана Джека Воробья. Он снова оказывается в самом центре водоворота интриг, предательств и магии.

Источник вечной молодости оказался не просто старой легендой. Теперь его мечтают отыскать испанцы, британцы и, конечно, пираты. Случайно встретившись с Анжеликой, своей бывшей возлюбленной, Джек становится участником опасной экспедиции под предводительством Черной Бороды — колдуна, капитана и отца Анжелики. Команда отправляется в неизведанные воды, где русалки поют перед смертью, а каждый шаг может стать ловушкой. Но для того, чтобы одни обрели бессмертие, другие должны лишиться жизни.

Если вы соскучились по обаятельному хаосу, фирменному юмору и духу фэнтезийных морских легенд, не откладывайте приключение — отправляйтесь смотреть «Пираты Карибского моря: На странных берегах».

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Кино для детей, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
131 мин / 02:11

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах»