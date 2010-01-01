Пипец (фильм, 2010) смотреть онлайн

Подросток, фанат комиксов, реализует мечту стать супергероем. Звезда «Быстрее пули» Аарон Тейлор-Джонсон, Хлоя Грейс Морец, Николас Кейдж и Эван Питерс в комедийном боевике от режиссера «Людей Икс».



Школьник Дэйв Лизевски обожает комиксы и мечтает стать супергероем. Подросток убежден, что не стоит ждать особого случая или подарка судьбы — Дэйв надевает вместо супергеройского обтягивающего наряда гидрокостюм, берет дубинки и отправляется мочить гопников и мелких жуликов. Дэйв берет себе псевдоним Пипец и вскоре становится звездой социальных сетей. Успех приводит Пипца к встрече с тандемом настоящих супергероев, Убивашкой и Папаней, вместе с которыми в жизни парня появляются серьезные проблемы и опасные враги.



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