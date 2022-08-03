Пиксели (фильм, 2015) смотреть онлайн
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О фильме
Комедийный боевик с Адамом Сэндлером о битве против кибер-инопланетян.
США атакуют необычные пришельцы: на военную базу нападают персонажи компьютерной игры. Армия бессильна против пиксельных героев и решается привлечь профессионалов игровой вселенной, чтобы предотвратить катастрофу. В отряд по спасению мира попадают мошенник-заключенный Эдди, бывший геймер Сэм, одержимый манией преследования Ладлоу и агент под прикрытием Вайолет. У героев есть всего три раунда, чтобы победить пиксельных инопланетян и спасти Землю от разрушения... Кто окажется сильнее — кибервселенная или команда геймеров? Смогут ли они преодолеть разногласия ради общей цели?
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Рейтинг
- Режиссёр
Крис
Коламбус
- Актёр
Адам
Сэндлер
- КДАктёр
Кевин
Джеймс
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актёр
Джош
Гэд
- Актёр
Брайан
Кокс
- МЛАктёр
Мэтт
Линтц
- Актёр
Шон
Бин
- ДКАктриса
Джейн
Краковски
- Актёр
Дэн
Эйкройд
- ТДСценарист
Тимоти
Даулинг
- Сценарист
Тим
Херлихи
- ПЖСценарист
Патрик
Жан
- Продюсер
Майкл
Барнатан
- Продюсер
Крис
Коламбус
- Продюсер
Аллен
Коверт
- Продюсер
Марк
Рэдклифф
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- РЭХудожник
Рэмси
Эйвери
- ПГХудожник
Питер
Гранди
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- КВХудожница
Кристин
Вада
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- ХУМонтажёр
Хьюз
Уинборн
- АМОператор
Амир
М. Мокри
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман