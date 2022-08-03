Пиксели
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Пиксели (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.12015, Pixels
Фантастика, Боевик101 мин12+

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О фильме

Комедийный боевик с Адамом Сэндлером о битве против кибер-инопланетян.

США атакуют необычные пришельцы: на военную базу нападают персонажи компьютерной игры. Армия бессильна против пиксельных героев и решается привлечь профессионалов игровой вселенной, чтобы предотвратить катастрофу. В отряд по спасению мира попадают мошенник-заключенный Эдди, бывший геймер Сэм, одержимый манией преследования Ладлоу и агент под прикрытием Вайолет. У героев есть всего три раунда, чтобы победить пиксельных инопланетян и спасти Землю от разрушения... Кто окажется сильнее — кибервселенная или команда геймеров? Смогут ли они преодолеть разногласия ради общей цели?

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Страна
Китай, США, Индия, Канада
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Фэнтези
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пиксели»