WinkФильмыПервый мститель: Другая войнаАктёры и съёмочная группа фильма «Первый мститель: Другая война»
Актёры и съёмочная группа фильма «Первый мститель: Другая война»
Актёры
АктёрSteve Rogers / Captain America
Крис ЭвансChris Evans
АктрисаNatasha Romanoff / Black Widow
Скарлетт ЙоханссонScarlett Johansson
АктёрSam Wilson / Falcon
Энтони МакиAnthony Mackie
АктёрBucky Barnes / Winter Soldier
Себастиан СтэнSebastian Stan
АктёрNick Fury
Сэмюэл Л. ДжексонSamuel L. Jackson
АктёрAlexander Pierce
Роберт РедфордRobert Redford
АктёрBrock Rumlow
Фрэнк ГриллоFrank Grillo
АктрисаMaria Hill
Коби СмолдерсCobie Smulders
АктрисаKate / Agent 13
Эмили ВанКэмпEmily VanCamp
АктёрJasper Sitwell (в титрах: Maximiliano Hernandez)