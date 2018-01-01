Wink
Фильмы
Первый мститель: Другая война
Актёры и съёмочная группа фильма «Первый мститель: Другая война»

Режиссёры

Энтони Руссо

Anthony Russo
Режиссёр
Джо Руссо

Joe Russo
Режиссёр

Актёры

Крис Эванс

Chris Evans
АктёрSteve Rogers / Captain America
Скарлетт Йоханссон

Scarlett Johansson
АктрисаNatasha Romanoff / Black Widow
Энтони Маки

Anthony Mackie
АктёрSam Wilson / Falcon
Себастиан Стэн

Sebastian Stan
АктёрBucky Barnes / Winter Soldier
Сэмюэл Л. Джексон

Samuel L. Jackson
АктёрNick Fury
Роберт Редфорд

Robert Redford
АктёрAlexander Pierce
Фрэнк Грилло

Frank Grillo
АктёрBrock Rumlow
Коби Смолдерс

Cobie Smulders
АктрисаMaria Hill
Эмили ВанКэмп

Emily VanCamp
АктрисаKate / Agent 13
Максимилиано Эрнандес

Maximiliano Hernández
АктёрJasper Sitwell (в титрах: Maximiliano Hernandez)

Сценаристы

Кристофер Маркус

Christopher Markus
Сценарист
Стивен МакФили

Stephen McFeely
Сценарист
Джо Саймон

Joe Simon
Сценарист
Джек Кёрби

Jack Kirby
Сценарист

Продюсеры

Кевин Файги

Kevin Feige
Продюсер
Виктория Алонсо

Victoria Alonso
Продюсер
Митчелл Белл

Mitchell Bell
Продюсер
Луис Д’Эспозито

Louis D'Esposito
Продюсер

Актёры дубляжа

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Алексей Черных

Актёр дубляжа
Илья Бледный

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа

Художники

Бит Фрутигер

Beat Frutiger
Художник
Томас Валентайн

Thomas Valentine
Художник
Джудианна Маковски

Judianna Makovsky
Художница
Лесли А. Поуп

Leslie Pope
Художница

Монтажёры

Джеффри Форд

Jeffrey Ford
Монтажёр

Операторы

Трент Опалок

Trent Opaloch
Оператор

Композиторы

Генри Джекман

Henry Jackman
Композитор